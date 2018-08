Ouders, neem signalen over ‘die rare man’ serieus

“Jos Brech vertoont gedrag dat bij pedoseksuelen past”, zegt Anton van Wijk, directeur van het Arnhemse Bureau Beke. “Neem signalen over zo iemand serieus en let goed op het gedrag van kinderen.”

“Wij weten niet genoeg over de toedracht en of hij het heeft gedaan”, benadrukt Van Wijk. “Maar ik herken wel elementen en signalen uit andere onderzoeken.”

Solistisch bezig

Een moeilijke omgang met volwassenen, moeite hebben met sociale omgang en zich wat terugtrekken. Maar ook geen relatie hebben en solistisch bezig zijn, passen in het plaatje een pedofiel of een pedoseksueel.

Van Wijk: “Een pedoseksueel misbruikt kinderen. Een pedofiel heeft een exclusieve seksuele voorkeur voor minderjarigen, maar hoeft geen misbruik te plegen. Een pedofiel kan heel lang kinderen blijven opzoeken om te proberen om seksueel contact met hen te krijgen.”

Kun je een pedoseksueel herkennen?

“Nee, want zij bevinden zich in alle lagen van de bevolking. En een pedoseksueel is niet altijd alleenstaand, solistisch en zonder relatie. Maar tijdens visites bijvoorbeeld, houden zij zich liever bezig met de kinderen en trekken zich terug uit het contact met volwassenen.

Sommigen gaan een relatie met een vrouw aan om de schijn op te houden. Ook zoeken mannen met een voorkeur voor kinderen, werk of activiteiten op in de nabijheid van kinderen.”

Neem signalen serieus

Van Wijk: “Als iemand kwaad wil, houd je dat niet tegen. Maar ouders zijn soms wat te goedgelovig. Uit onderzoek naar misbruik in de sport zijn daar meerdere voorbeelden van bekend. Dan vertoont iemand seksueel overschrijdend gedrag en wordt er gezegd: “Het is zo’n aardige man, ik kan me niet voorstellen dat…”

Neem signalen over iemand die bekend staat als een ‘rare man’ altijd serieus. Wees alert op signalen van andere ouders en het gedrag van kinderen. Een jeugdtrai­ner die ’s avonds laat nog aan het appen is met kinderen van 8 of 9 jaar, moet vragen oproepen. Is dat nodig en wat wordt er geappt?

Heeft een VOG zin?

“Met een VOG vang je niet iedere pedoseksueel. Maar het is wel het minste dat je als organisatie van iemand kunt vragen. Het instrument is er dus gebruik het. Sportclubs kunnen ook een achtergrondcheck (laten) doen en ervoor zorgen dat volwassenen nooit alleen bij de kinderen zijn.”

