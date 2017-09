hdm werkt in de club actief aan homoacceptatie

De Nationale Sportweek kent ook dit jaar meerdere thema’s. Op 11 september is het thema sportiviteit en respect en homoacceptatie in de sport. Want geen enkele groep mag worden uitgesloten.

hdm Hockeyverenigingin Den Haag maakt actief werk van het bespreekbaar maken van homoacceptatie op de club. Want de club wil dat niemand buiten spel komt te staan.

Toch nog lastig

Uit een onderzoek van het SCP van maart 2017 bleek dat seksuele oriëntatie geen invloed heeft op de mate waarin mensen sporten. Maar LHBT-ers vinden het vaak toch nog lastig om op de sportclub openlijk te zijn over hun seksuele voorkeur.

Drempel

Opvallend is dat homoseksuele mannen vaak een drempel voelen om in een ‘mannenteam’ te gaan sporten. Maar als ze eenmaal lid zijn, dan voelen zij zich over het algemeen wel geaccepteerd.

Angst vaak niet terecht

Erik Lenselink bij NOC*NSF: “Wij zien dat we in de sport nog belangrijk werk te doen hebben. Want LHBT-sporters zijn vaak nog bang om niet geaccepteerd te worden.”

Maar zodra zij ‘uit de kast’ zijn, blijkt die angst vaak onterecht. Daarom moeten wij in de sport aandacht besteden aan de zichtbare en onzichtbare uitsluiting van bepaalde groepen.”

Hockeyvereniging hdm

Bij hockeyvereniging hdm hebben een campagne en gesprekken voor meer bewustzijn gezorgd. Arjan Offerhaus, lid van de commissie Sportiviteit en Respect: “Wij kwamen erachter dat niemand homo’s bij ons op de club kende. Dat leek ons geen goed teken. Blijkbaar durfden LHBT-ers niet uit de kast te komen of van hdm lid te worden of te blijven.”

Pepijn Keppel

Via de John Blankenstein Foundation kwam de club in contact met de hockeyer Pepijn Keppel. Hij is wel open over zijn geaardheid en voerde bij hdm meerdere gesprekken met teambegeleiders en jeugdteams.

“Die hebben zeker zin gehad”, stelt Offerhaus. “Het woord ‘homo’ bleek bij ons op het veld een vaak gebruikt ‘scheldwoord’ te zijn. Op dat taalgebruik wordt bij ons nu echt veel beter gelet.”

Follow @Allesportzaken