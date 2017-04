Het wordt warm tijdens de NN Marathon Rotterdam

De NN Marathon Rotterdam is al jaren het grootste eendaagse sportevenement van Nederland. De inschrijving voor de klassieke marathonafstand van zondag 9 april was in een recordtijd uitverkocht. Maar ook met de kwart marathon en de Business Runs was het gauw bekeken.

De belangrijkste boodschap bij warm weer is: pas je tempo aan en luister naar je lichaam. Dat geldt voor iedere loper, goed getraind of niet. En kom ook nu weer met voldoende vocht in je lichaam aan de start.

Het wordt op zaterdag 8 april een mooie, droge lentedag en circa 14 graden. Ook zondag de 9de is het droog en schijnt de zon ruim 12 uur onafgebroken. De temperatuur loopt in de loop van de middag op naar 19. Met weinig wind en volop zon zal het al snel warm aanvoelen.

Tips voor de NN Marathon Rotterdam

Start de NN Marathon Rotterdam niet te snel en laat je lichaam aan de warmte wennen. Zolang je goed eet en drinkt en je weet wat je doet, is er niets aan de hand. Om af te koelen kun je water over je hoofd gooien of een natte handdoek in je nek leggen. Of je shirt nat maken. Via de Rode Kruis EHBO-app wordt uitgelegd hoe je anderen eventueel kunt helpen.

Eten en drinken

Drink in het laatste half uur voor de start van de NN Marathon Rotterdam een halve liter water. Neem ook water mee en maak gebruik van de faciliteiten om je zelf af te koelen. Drink ongeveer 1,5 liter vocht per uur, in grote slokken per keer. Controleer ook je vochtbalans aan de hand van de kleur van je urine. Helder is goed, maar donkere urine wijst op enige mate van uitdroging.

Kleding en bescherming

Smeer je goed in met zonnebrandcrème want vooral met flink veel zon ga je als kroepoek. En zorg ervoor dat je hoogwaardige, ademende en bij voorkeur witte loopkleding draagt. Draag ook een zonnebril en het kan niet vaak genoeg worden gezegd. Ken je grenzen en stop als je lichaam het laat afweten!

