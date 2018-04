Pesten en schelden gebeurt op steeds jongere leeftijd

Kinderen op de basisschool en sportclubs maken elkaar uit voor lelijk, homo, vies, heks of kutkind. Dat en pesten doen zij op steeds jongere leeftijd. Dit is de uitkomst van de PestThermometer onder kinderen.

Pesten is al jaren een groot probleem op scholen en sportclubs. Ondanks een scherper schoolveiligheidsbeleid en toetsen van de Onderwijsinspectie, dalen de cijfers nauwelijks.

Peiling

De PestThermometer is een peiling onder kinderen en leerkrachten uit de groepen 6, 7 en 8. De Nationale Academie voor Media & Maatschappij (NAMM), stelde op basis van de peiling een top vijf samen:

• uiterlijkheden, zoals dikzak of skelet. Volgens gepeste kinderen heel naar om te horen;

• voor kinderen, zelfs al vanaf groep 6, is homo of gay steeds vaker een ‘gewoon woord’;

• een kind wordt gepest met een (vermeende) lichaamsgeur. Kinderen weigeren ernaast te gaan zitten;

• scheldwoorden of bijnamen die iemands gedrag benoemen zoals heks, prinses, pestvogel of relnicht;

• het woord ‘kut‘ als bijvoeglijk naamwoord zoals bij kutkind, kutzus, kutjuf of kutmeester.

Vanaf groep 3

“Hoewel de peilingen in groep 6, 7 en 8 zijn gehouden, lijkt het erop dat er al wordt gepest vanaf groep 3”, zegt Bamber Delver, directeur van de NAMM. “In groep 8 wordt het pesten harder”, stelt Delver. “Daar vallen vaker woorden als homo of slet. Dat laatste woord wordt gebruikt door velen in groep 8 en deze woorden staan weer in de top 5 van pestwoorden op de middelbare school.”

Direct ingrijpen

Delver wil dat ouders, leerkrachten en trainers bij schelden direct ingrijpen. “Sta geen enkel scheldwoord toe en corrigeer onmiddellijk. Wegkijken en lachen zijn uit den boze. Het is niet ‘schattig’, heel vaak gemeend en het verwoest ook de jeugd van teveel kinderen.”

Nationaal Congres Pesten

De resultaten van de peiling worden op 19 april as. besproken tijdens het vijfde Nationaal Congres Pesten. Die datum is ook de Landelijke Dag tegen Pesten van Stop Pesten Nu. Deze stichting roept het onderwijs en de sportsector op om aandacht te besteden aan, en op te treden tegen, pestgedrag.

