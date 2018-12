Convenant gezonde sportevenementen ondertekend

Op 19 december jl. is het sportgala gehouden. Hieraan vooraf ging het ondertekenen van het ‘Convenant gezonde sportevenementen’ door gemeenten, NOC*NSF en JOGG.

Het doel van het ‘Convenant gezonde sportevenementen’ is om gezamenlijk een beweging te starten. De moet er toe leiden dat sport en gezonde leefstijl voortaan hand in hand gaan.

Stimulering keuze gezonde voeding

Sportevenementen inspireren mensen om zelf te gaan sporten en gezonder te gaan leven. De ondertekenaars van het ‘Convenant gezonde sportevenementen’ willen sportevenementen nog gezonder maken.

In eerste instantie willen een gezonde voedingskeuzes meer gaan stimuleren rond sportevenementen die zijn gericht op kinderen tot en met 12 jaar. Richting 2030 wordt de doelgroep steeds verder verbreed.

Gezondheid op sportevenementen

Het uitgangspunt is dat de ondertekenaars aan de slag gaan met activiteiten waar zij zelf invloed op hebben. Dit betekent onder andere dat gemeenten gezondheid als onderdeel van sportevenementen, opnemen in hun beleid of subsidieregelingen.

Sportmarketingbureaus zetten hun creativiteit in om te verleiden tot het maken van een gezonde keuze. NOC*NSF zorgt voor de verbinding met de sportbonden. En via JOGG moeten zich meer gemeenten bij deze beweging gaan aansluiten.

Voortrekker stad Utrecht

Maarten van Ooijen, sportwethouder in Utrecht: “Onze stad is voortrekker van een gezond leven en mede daarom wij organiseren vaak sportevenementen. Wij vinden het belangrijk dat daarbij ook aandacht wordt besteed aan de keuze voor gezonde voeding. Dit convenant draagt dus bij aan de ambities waar wij in Utrecht al hard aan werken.”

Het Convenant Gezonde Sportevenementen is één van de afspraken uit het onlangs gepresenteerde Nationaal Preventieakkoord. Ondertekenaars zijn o.a. de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht, NOC*NSF en JOGG.

