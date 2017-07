CJVV Amersfoort brengt kwetsbaren in beweging

Het doel van het CJVV Life Goals project is kwetsbare mensen via sport in beweging brengen. Deze week werd bekend dat een subsidie-aanvraag voor financiering voor de komende 2 jaar is toegekend.

Vv CJVV wil zo’n 80 kwetsbare mensen het plezier van sporten en bewegen laten ervaren. Dit gaat de club doen samen met drie zorginstellingen, SRO buurtsportcoaches en Xportliever.

Extra stap

De deelnemers worden gestimuleerd om naast het sporten, vrijwilligerswerk te gaan doen en zo nog een extra stap te zetten richting meer maatschappelijke participatie. CJVV biedt daarvoor een veilige en leerzame ontmoetingsplek.

Lange zorgachtergrond

De kwetsbaren waarvoor en waarmee CJVV dit project opzet, hebben bijna allen psychische en/of gedragsproblemen. Hun sociale netwerk is meestal opgebrand. Deze mensen hebben vaak een zorgachtergrond die lang teruggaat.

Soms zelfs met een opname in instellingen. Hierdoor is het voor hen extra moeilijk om hun leven weer op de rit te krijgen. En voor hen is de stap naar een sportvereniging vrijwel altijd te groot.

Startsubsidie gemeente Amersfoort

Dankzij een startsubsidie van de gemeente Amersfoort hebben al 50 mensen plezier in sport en bewegen. En niet alleen in voetbal. Zo wordt er gewandeld, gefitnesst, getafeltennist en gekickbokst.

Dit alles onder begeleiding van sportcoaches die speciaal voor dit project zijn opgeleid. Het succes tot nu toe is mede te danken aan de samenwerking tussen Kwintes, het Leger de Heils en GGz Centraal.

Er is nog plek

Projectleider Lonneke Lavrijssen hoopt op nog meer deelnemers. “Er is nu nog plek bij meerdere sportgroepjes. Wij hopen echt dat velen zich beter zullen gaan voelen door te gaan sporten en bewegen”, aldus Lavrijssen.

Dit project moet gaan helpen bij het vinden van aansluiting bij het normale maatschappelijk en sociaal verkeer. “En misschien kunnen sommige deelnemers straks zelfs lid worden van CJVV en gaan meedoen met vrijwilligerswerk.”

