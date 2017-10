Bewegend leren helpt kinderen beter te presteren

Op 4 oktober beleefden 300 leerkrachten uit het primair- en voortgezet onderwijs, een inspirerende middag in het Aalsmeerse Crown Theater. De deelnemers werden bijgepraat over verbetering van de leerprestaties door middel van bewegend leren.

The Daily Mile De middag werd afgetrapt met presentaties van neuropsycholoog Erik Scherder en voormalig topschaatser Erben Wennemars en ambassadeur voor bewegend leren via de

Praktische handvatten

Naast de theorie, wilden de leerkrachten natuurlijk ook praktische handvatten om bewegend leren op school toe te kunnen passen. Daarom waren er workshops voorbereid over Braingym, Van schoolplein naar beweegplein en beweging in de klas. Maar ook een Rekenbootcamp, een Spellingsbootcamp, de Daily Mile, de Gezonde basisschool van de toekomst en Mindfulness.

De bezoekers konden ook de informatiemarkt bezoeken en zich laten informeren door Team Sportservice Aalsmeer, de GGD, het Jeugdsportfonds en JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht).

Meer bloedvaten

Professor Scherder is een autoriteit op het gebied van de werking van het brein. Maar hij bleek ook een geweldige presentator die zijn publiek een uur lang wist te boeien. Hij vertelde dat er bij mensen die regelmatig bewegen, meer bloedvaten worden aangemaakt in het brein. Hierdoor zijn zij vier tot vijf jaar langer beschermd tegen ouderdomsziekten.

Regelmatig bewegen

Het blijkt dat regelmatig bewegen tijdens een schooldag vooral effect heeft op het brein van de kinderen die niet zo goed presteren. Maar ook op het brein van de kinderen die goed presteren, heeft regelmatig bewegen effect op hun leerprestaties en welbevinden.

Gewoon beginnen

Ook de boodschap van Erben Wennemars, ambassadeur van the Daily Mile, was duidelijk. Alle leerkrachten moeten gewoon beginnen met bewegend leren voor hun leerlingen. Excuses om dat niet doen, ziet hij niet. “Als je er maar in gelooft, dan vind je altijd wel een weg”, aldus Wennemars. Inmiddels doen ruim 170 scholen in Nederland mee aan The Daily Mile.

Follow @Allesportzaken