Betere normen voor arts die doping toedient

Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot vindt dat artsen ‘niet meer moeten kunnen wegkomen’ met het toedienen van doping bij sporters. “Er moeten betere normen komen om sporters te beschermen.”

Het huidige systeem is verziekt. Er moeten betere normen komen zodat niet alleen de sporters maar ook de artsen kunnen worden aangepakt.

Ook het systeem aanpakken

Een voorstel daartoe kwam op 19 november aan de orde in de Tweede Kamer tijdens de bespreking van de sportbegroting. Bruins Slot: “Het is van belang dat niet alleen de sporter maar ook het systeem dat dopinggebruik in stand houdt, harder wordt aangepakt.”

Volgens haar maakt de overheid nu nog niet goed gebruik van de middelen om de artsen aan te pakken. “Zodra er dopinggebruik bij jonge sporters wordt ontdekt, worden zij aan de schandpaal genageld. En dat terwijl de arts die de doping toegediend met rust gelaten wordt.”

Betere normen

Bruins Slot wil dat de minister ingrijpt. “Het huidige systeem is verziekt. Er moeten betere normen komen zodat artsen kunnen worden aangepakt. De inspectie heeft de bevoegdheid om de artsen die doping toedienen tuchtrechtelijk te vervolgen. Maar dat is tot nu toe niet gebeurd. De minister moet hier werk van maken”, aldus Bruins Slot.

Schildkliermedicijn

Eerder had zij kamervragen gesteld over het gebruik van een schildkliermedicijn als doping tijdens de meest recente Olympische Winterspelen. Die vragen werden toen gesteld naar aanleiding van uitspraken van Olympisch chef-arts Cees-Rein van den Hoogenband.

Hij stelde dat in het topschaatsen nog te gemakkelijk medicijnen zoals schildklierhormonen, corticosteroïden en antibiotica worden verstrekt.

Beperkte rol minister Bruins

Minister Bruins heeft in antwoord daarop laten weten het gebruik van het schildkliermedicijn zonder voorschrift ‘zorgelijk’ te vinden. Maar hij noemt zijn rol beperkt.

Hij meldt dat de NOC*NSF samen met deskundigen werkt aan betere normen en het aanscherpen van gedragsregels voor topsportartsen. “Dat is mijns inziens de juiste weg om dit probleem aan te pakken.”

Follow @Allesportzaken