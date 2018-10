Benadruk steeds goede kwaliteiten van (mede)spelers

Het is belangrijk dat spelers met een leidende rol, in een team de goede kwaliteiten van medespelers blijven benoemen. Dit leidt namelijk tot betere prestaties en een grotere intrinsieke motivatie.

Uit onderzoek is gebleken dat het benoemen van mindere kwaliteiten van een medespeler tot slechtere prestatie en minder motivatie leidt.

Motiverende leider

In de rolverdelingen binnen een team gelden een aantal algemene, ongeschreven regels. Zo zijn er vaak meerdere leiders in een team met hun eigen verantwoordelijkheden en rollen. Daar kan een motiverende leider tussen lopen die van nature degene is die de goede kwaliteiten van medespelers prijst.

Het is bekend dat motivatie een belangrijke rol speelt om goed te presteren. Ook een coach kan daar invloed op hebben. Zo blijkt een positieve manier van coachen bij te dragen aan het vertrouwen binnen een team.

Professor Katrien Fransen van de KU Leuven, doet al jarenlang onderzoek naar teamrollen en dynamiek. Zij houdt zich met name bezig met het onderzoek van motiverende teamleiders.

Benadruk de goede kwaliteiten

De onderzoekers lieten leiders van kleine groepjes jonge voetballers op diverse manieren medespelers motiveren. Hiermee probeerden de onderzoekers de gevolgen van al deze manieren van aanmoedigen in kaart te brengen.

Het bleek dat als de leiders vooral de goede kwaliteiten van iemand benadrukten, dat iedereen beter presteerde en dat de intrinsieke motivatie toenam. Maar ook het tegenovergestelde bleek het geval als deze leiders juist kritisch waren over de competenties van een medespeler.

Gunstig prestatieklimaat

Iemand met een kritische houding wil daarmee misschien een prestatieverbetering teweeg brengen. Maar door een teamgenoot niet positief te stimuleren, bereikt hij of zij juist het tegenovergestelde.

Uit het onderzoek blijkt dat het niet alleen belangrijk is dat een coach voornamelijk positief coacht. Ook spelers moeten zich bij voorkeur positief uiten over de goede kwaliteiten van een medespeler. Dit zal bijdragen aan een zo gunstig mogelijk prestatieklimaat in een team.

