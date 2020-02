Aantal Halt-verwijzingen in 2019 met 11% gestegen

De afgelopen jaren daalde het aantal Halt–verwijzingen. Maar in 2019 is dat aantal met ruim 11% gestegen. Van 14.419 jongeren in 2018 naar 16.088 jongeren in 2019.

De stijging van het aantal Halt-verwijzingen is deels te verklaren. Officieren van Justitie maken voor ‘ first offenders ‘ vaker gebruik van de Halt-aanpak in plaats van het jeugdstrafrecht .

De meerwaarde van Halt-verwijzingen

Jongeren experimenteren nou eenmaal, dat hoort bij hun leeftijd. Maar daarbij denken zij niet of niet altijd goed na over de gevolgen. Als jongeren van 12 tot 18 jaar grenzen overschrijden, dan kunnen Halt-verwijzingen hen een tweede kans bieden.

Maatwerkaanpak

Dan gaat het bijvoorbeeld over alcohol- of drugszaken, sexting, eenvoudige mishandeling of diefstal. OvJ’s vinden dat minderjarigen de kans moeten krijgen om buiten het strafrecht te blijven. Bij Halt krijgen jongeren een maatwerkaanpak en leren zij van hun misstap. De jongere moet het slachtoffer excuses aanbieden en eventuele schade vergoeden. Bij een positieve afronding krijgt de jongere geen strafblad.

Inzet van BOA’s

Daarnaast zorgt ook de inzet van BOA’s voor een toename van het aantal Halt-zaken. Zij mogen bepaalde strafbare feiten opsporen en structureel minderjarige jongeren doorverwijzen naar Halt. Dat kan o.m. voor het in het bezit hebben van drank en van openbare dronkenschap.

Halt-verwijzingen van minderjarigen via BOA’s is ook op projectmatige basis mogelijk. De gemeente, het OM en de politie moeten de inzet van BOA’s wel eerst accorderen.

Gedrag inzien en herstellen

Jongeren die bij Halt komen, krijgen een benadering met de focus op het pedagogisch effect. Halt kijkt wat jongeren helpt om niet nog eens een bepaalde fout te maken. Halt leert hen ook om de gevolgen van hun gedrag in te zien.

Maar zij leren ook om de gevolgen van hun gedrag te herstellen en het voortaan anders te doen. Nadat jongeren de tussenkomst van Halt positief hebben doorlopen, krijgen zij geen strafblad. Daardoor houden zij zicht op een meer kansrijke toekomst.

