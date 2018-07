Focus bij warmte op acclimatisatie, drinken en koelen

De zomer is echt begonnen, de tennistoernooien zijn in volle gang en er worden temperaturen voorspeld van in de 30 graden. Maar is dat op de tennisbaan nou wel zo prettig? Focus in elk geval op drie aspecten.

Ook op de tennisbaan kan het heerlijk zijn om van de zon en de warmte te genieten maar houd de warmte goed in de gaten.

Focus op drie aspecten

Volgens de nieuwste inzichten in de manier waarop spelers zich goed kunnen voorbereiden op spelen in de warmte, ligt de focus volgens KNLTB bondsarts Babette Pluim op drie aspecten t.w. warmte-acclimatisatie, drinken en koelstrategieën.

Warmte-acclimatisatie

Dit is de belangrijkste methode om stress te verminderen en de inspanningscapaciteit in een warme omgeving te verbeteren. De meeste aanpassingen door het lichaam treden al in de eerste week op gevolgd door meer aanpassing in de twee weken daarna. Sporten wordt daarom gemakkelijker als het al een tijdje warm is omdat je er al meer aan bent gewend.

Drinken

Tijdens tennis in warm weer ga je meer zweten. Je kunt uitdrogen als je onvoldoende drinkt en dat heeft weer een verminderde bloedcirculatie tot gevolg. Hierdoor ontstaat een snellere hartslag, lagere bloeddruk en zwaardere belasting van het hart. Drink altijd voldoende en bij elke wissel een paar slokjes.

Maar hoeveel

Luister goed naar je lichaam en volg je dorstgevoel. Om te kijken of je voldoende gedronken hebt, kun je voorafgaand aan en na de wedstrijd de kleur van je urine controleren.

Is deze lichtgeel en niet donkergeel dan heb je voldoende gedronken. Is je urine bijna net zo licht als water, dan heb je misschien wat overdreven.

Koelstrategieën

Bij tennis wordt vaak gebruikt gemaakt van natte handdoeken die worden omgeslagen of op de benen worden gelegd. Een handdoek met wat ijsblokjes erin in de nek kan ook lekker zijn. Probeer bij de wissel in de schaduw te gaan zitten.

Maar als de warmte écht te gek wordt en je lichamelijke klachten krijgt, stop dan met tennissen. Focus dan in de schaduw op een lekker gekoeld drankje naast de baan.

