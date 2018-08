Fietsen veroorzaakt geen plas- of erectieproblemen

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, veroorzaakt recreatief noch intensief fietsen veel plas- of erectieproblemen. De gezondheidsvoordelen wegen dus op tegen de beperkte nadelen.

Sportzorg bericht dat Amerikaanse onderzoekers in the Journal of Urology hebben beschreven dat fietsen geen noemenswaardige plas- of erectieproblemen met zich meebrengt.

Impact op lichaamsfuncties

De onderzoekers vergeleken in totaal bijna 2.800 fietsers, 540 zwemmers en 790 lopers. Bovendien beoordeelden zij of en hoe de fietsintensiteit, het soort fiets en zadel, het gebruik van een speciale fietsbroek, de houding op de fiets en de kwaliteit van de weg een impact zouden kunnen hebben op de seksuele en urinaire functies.

Geen verschillen

In het algemeen werden geen verschillen in seksuele en urinaire functies vastgesteld tussen degenen die intensief fietsen (vanaf minstens 2 jaar, minstens 3 keer per week, meer dan 40 km fietsen), recreatieve fietsers en niet-fietsers. Al deze fietsers bleken door het fietsen niet meer erectie-, prostaat- of plasproblemen te hebben.

Voos gevoel of gevoelloosheid

De fietsers klaagden wel vaker over zadelpijn en een soort voos gevoel of gevoelloosheid in de genitale streek. Deze klachten kwamen minder vaak naar voren bij mannen die fietsbroeken droegen. Ook niet wanneer het stuur hoger was afgesteld of wanneer zij regelmatig recht op de trappers gingen staan.

Eerder onderzoek

Eerder zijn er al onderzoeken uitgevoerd waarin wèl plas- en erectieproblemen werden vastgesteld. Maar deze onderzoeken werden volgens deze wetenschappers met te weinig proefpersonen uitgevoerd.

Ook werd er geen controlegroep ingericht van niet-fietsers. Daarom zouden de resultaten uit dit meest recente onderzoek betrouwbaarder zijn dan die uit eerdere onderzoeken.

