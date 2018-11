Laat clubs zonder AED er alsjeblieft een aanschaffen

Scheidsrechter Ruben van Velthuysen (41) kreeg op 14 oktober op het veld een hartstilstand. Dankzij de AED die bij VSV hangt én het snelle optreden van een aantal vrijwilligers, kan hij het navertellen.

Ruben van Velthuysen droeg een emmer met rode rozen het veld van sportpark De Hofgeest op. O.a. v oor de Marco Plug, Arjan Kors en Etienne Meijer, de mannen die zijn leven redden.

Misselijk gevoel

Op 14 oktober zakte Van Velthuysen na een half uur fluiten plotseling in elkaar. Hij weet het nog goed. “Ik ging achter een aanval aan, want ik liep in de zestien. Ik kreeg plotseling een gevoel van misselijkheid en even later lag ik op de grond.”

Dat zagen Marco Plug en Etienne Meijer vanaf het terras. “Dit is mis”, dachten zij meteen. Plug is bij zijn werkgever Tata Steel, al 27 jaar Bedrijfshulpverlener (BHV). Hij haalde snel de AED in de kantine en Meijer belde 112.

Abnormale ademhaling

Direct snelden ook voorzitter Hans Stoelman, Arjan Kors en John Cossee toe. Stoelman had al snel in de gaten dat de ademhaling van de arbiter abnormaal was en dat hij direct gereanimeerd moest worden.

De AED werd geplaatst en al na de eerste schok begon het hart weer te kloppen. Van Velthuysen was snel weer bij kennis en klom zelf op de brancard van de al gearriveerde ambulance. De ziekenbroeders waren vol lof over het handelen van de VSV ‘ers. “Zo zien we het graag”, zeiden zij.

Grote impact

“Het gaat nu naar omstandigheden goed”, zegt Van Velthuysen. “Drie van mijn belangrijkste aderen zaten voor 80% dicht. Ik ben gedotterd en er zijn vier stents en een implanteerbare defibrillator bij me ingebouwd. De volgende keer heb ik dus geen AED meer nodig”, lacht hij.

Maar de reanimatie heeft een grote impact gehad, op alle betrokkenen. Ook op Marco Plug. “Ik had al 20 jaar niet meer gerookt maar op die dag ben ik een paar sigaretten gaan bietsen bij de buurvrouw.”

Je hoopt een AED nooit nodig te hebben

Van Velthuysen: “Stel je voor dat VSV geen AED had gehad, dan had ik hier niet gestaan. “Laat clubs zonder AED er alsjeblieft een aanschaffen en de mensen opleiden om het apparaat te bedienen.”

Bij VSV hangt de AED er al sinds 2011. “Je hoopt hem nooit nodig te hebben”, zegt voorzitter Stoelman, “maar die zondag was ik blij dat wij er een hadden.”

