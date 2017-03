Niet gewonnen, maar wij konden al niet meer verliezen

Ze liepen na de eerste helft van het veld toen zij de paniek op het naastgelegen veld zagen. De grensrechter van Sportclub Monster lag op de grond en het vrouwenteam van voetbalclub HBSS handelde meteen. De dames hebben hun wedstrijd niet gewonnen maar konden al niet meer verliezen. Over het belang van een AED en EHBO op de club.

“Er was gefloten voor de rust toen er iemand van de thuisclubing met paniek in haar ogen kwam aanrennen”, vertelde Renate MacPherson. “EHBO”, riep zij. Wij renden naar het andere veld.”

Foute boel

MacPherson dacht eerst dat het om een kind ging omdat op het veld jongens onder dertien speelden. “Maar er lag een man op de grond en ik zag direct dat het foute boel was. Hij was paars aangelopen en had geen polsslag meer. Vervolgens gaven wij hem hartmassage, samen met een teamgenote.”

Meteen de plakkers vastgemaakt

Een ander teamlid kreeg een AED in handen gedrukt. “Wij hebben meteen de plakkers vastgemaakt en hem een schok gegeven gevolgd door meer hartmassage. Een tweede schok bleek al niet meer nodig, want had hij weer een polsslag. Vlak daarna kwam was de ambulance er.”

Allles goed gedaan

“De hulpdiensten belden ’s middags dat de man inmiddels was gedotterd en een stent had gekregen. Hij maakt het goed en volgens het ziekenhuis hebben we alles goed gedaan.” Dat bevestigde clubvoorzitter Joop Bruers. “Wij zijn de dames van HBSS heel erg dankbaar. Zij hebben het leven van die man gered.”

Niet gewonnen

“Op het moment zelf gaat alles automatisch. Wij hebben in ons team een aantal meiden dat in de zorg werkt”, zegt MacPherson. “Achteraf dacht ik wel, stel dat het niet gelukt was. Maar als we niets hadden gedaan, dan had die scheids het niet overleefd. Wij hebben de wedstrijd niet gewonnen maar eigenlijk konden wij al niet meer verliezen.”

