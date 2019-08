VodafoneZiggo monteurs vormen mobiele AED-brigade

Zo’n 75 monteurs van VodafoneZiggo hebben een defibrillator (AED) in hun bus. Door hun tijdige ingrijpen hebben zij in 2018 door heel Nederland al 30 mensen gereanimeerd.

Mobiele BHV-ers

De eerste minuten na een hartfalen zijn echt cruciaal. De aanrijtijd van een ambulance is in ons land gemiddeld circa 10 minuten. Dat is snel, maar mobiele BHV-ers kunnen vaak sneller ter plekke zijn omdat zij toch al in de buurt zijn.

“Het afgelopen jaar hebben 75 monteurs met een AED in hun bus, al 30 mensen gereanimeerd”, zo vertelde Nicole Hoebink, director installatie en onderhoud.

Zes minuten zone

Het telecombedrijf, maar ook Philips en Opel, willen van het hele land een ‘zes minuten zone’ maken. De monteurs hebben een reanimatie-diploma en zijn ook aangemeld als burgerhulpverleners (BHV-ers).

Zij rijden door het hele land en hun oproepsysteem werkt via GPS. Zij krijgen dus direct via sms een oproep zodra iemand via 112 een hartstilstand meldt bij hen in hun buurt.

VodafoneZiggo monteurs

“Wij zijn er best trots op dat onze collega’s dit initiatief hebben genomen. Want met ruim 1 miljoen klantbezoeken per jaar zijn wij vrijwel altijd in de buurt”, stelt Hoebink.

Monteur Gert Jan Hamstra is ook één van de initiatiefnemers. “Wij zitten veel op de weg en maken dan ook van alles mee. Vaak stonden wij bij een hartfalen machteloos maar nu kunnen wij meteen het verschil maken.”

Eerste levensbehoefte

“Steeds meer mensen zien wifi als een eerste levensbehoefte. Maar ademhaling en een hartslag blijken nog altijd écht onze eerste levensbehoeften te zijn”, zo besluit mede-initiatiefnemer Marten-Jan Talens.

Dus sportclubs waar nog geen AED-apparaat hangt, moeten een hartfalen direct bij 112 melden. En scheurt er dan een busje van VodafoneZiggo om de hoek, geef dan ruim baan want de monteur komt een leven redden.

