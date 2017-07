AED-gebruik niet meer voor kosten van de eigenaar

De eigenaar van een defibrillator hoeft niet langer op te draaien voor de kosten van het AED-gebruik. Vanaf 2018 kunnen zij de rekening voor het opnieuw gebruiksklaar maken indienen bij de ambulancedienst.

Defibrillatoren of AED’s hangen al op vele locaties in Nederland, bijvoorbeeld op scholen, in bedrijven en op sportclubs. Maar na AED-gebruik moeten o.m. de pads worden vervangen.

Controleren en reviseren

Zo’n apparaat wordt ingezet om de hartslag van een slachtoffer weer op gang te brengen. Maar na gebruik moet een ambulancedienst het controleren en reviseren. En dat kan zo 150 euro kosten. De verzekeraar van het slachtoffer moet de controle eigenlijk vergoeden maar dat komt er vaak niet van. Als het goed afloopt, komt de eigenaar van de defibrillator vaak niet eens te weten bij wie hij moet aankloppen.

Geneeskundige zorg

Maar de direct aan de inzet van de AED gebonden kosten, kunnen worden gezien als kosten voor geneeskundige zorg. De zorg die is gericht op een individuele verzekerde die daarop is aangewezen. De kosten voor de daadwerkelijk inzet zoals het vervangen van gebruikte elektroden, vallen dus onder de basisverzekering.

Kosten declareren

Dergelijke kosten kunnen dus worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, na AED-gebruik voor een verzekerde. In de praktijk blijkt er vaak slecht of geen contact tot stand te komen tussen de AED-eigenaar, de patiënt of zijn verzekeraar. Hierdoor blijft de AED-eigenaar vaak met deze kosten zitten. Demissionair minister Edith Schippers vond en vindt dat onwenselijk.

Pijnlijk voor nabestaanden

Maar loopt het slecht af, dan vinden de eigenaren van een AED het vaak pijnlijk om de nabestaanden lastig te vallen met de rekening. Die situatie zal na 1 januari 2018 tot het verleden behoren. “De ambulancedienst zal vanaf dan de kosten voorschieten en later verhalen op de verzekeraar”, zo liet minister Schippers op 6 juli weten.

