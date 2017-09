Hartfalen bij Helmondse sportclubs goed opgevangen

Bij veel clubs in Helmond hangen defibrillatoren als zich een hartfalen voordoet. En vrijwilligers volgen cursussen reanimatie. Dat blijkt uit een rondgang langs clubs na het overlijden van een 26-jarige sc Helmondia speler.

Sportclubs in de regio Helmond-Eindhoven zijn over het algemeen goed voorbereid als zich een levensbedreigend hartfalen voordoet.

Goede reactie

Sv Someren weet hoe sc Helmondia en SPV uit Vlierden zich nu voelen. Een 15-jarige speler van RKSV MULO zakte in november 2014 ineen tijdens een wedstrijd. Er werd direct goed op zijn hartfalen gereageerd, met een AED werd het hart weer op gang geholpen.

Advies KNVB

Volgens sv Someren voorzitter Antoon Sonnemans hangt er al jaren een AED op het sportpark. “Na het voorval bij MULO hebben wij de KNVB gebeld. De bond adviseerde om het protocol voor situaties rond hartfalen onder de aandacht van alle clubs te brengen. Dat is ook gebeurd.”

Keuring

De KNVB is tegen invoering van een keuring die tot 1984 wel gebruikelijk was. “Deze keuringen zijn afgeschaft omdat iedereen verantwoordelijk is voor de keuze of hij/zij zich wil laten onderzoeken. Er zijn nu geen redenen om daar anders tegen aan te kijken”, aldus een woordvoerder.

EHBO-diploma

In de hal bij Basketbalclub Bladel is altijd een beheerder met EHBO-diploma aanwezig. Als hij ziek is dan wordt iemand anders ingeschakeld. In de hal is een AED aanwezig en een EHBO-ruimte beschikbaar.

“Een incident zoals bij SPV-Helmondia kan zich overal voordoen”, stelt voorzitter Johan Gubbels. In zo’n situatie moet je direct 112 bellen en een slachtoffer met spoed in het ziekenhuis zien te krijgen.”

Niet constant

Bij de Gemertse LTV hangt ook een AED. Bestuurslid Hans van de Rijdt: “De club benadert leden niet actief om cursussen te volgen. Het tennispark is 24/7 toegankelijk. Dan is het niet te doen om constant een EHBO’er op het park aanwezig te hebben.”

Follow @Allesportzaken