Genoeg AED apparaten, maar waar hangen ze precies?

De Automatische Externe Defibrilator (AED) is een levensreddend apparaat dat je gebruikt bij reanimatie. Met de 100.000 stuks in Nederland worden jaarlijks 2.000 mensen gered. En dat gebeurt vaak op sportclubs.

Van deze 100.000 apparaten is van slechts 25% bekend op welke locatie het hangt. Zij zitten vaak achter slot en grendel en je weet nooit wanneer een AED voor het laatst gekeurd is.

Wij lopen voorop

De aanwezigheid van een AED is normaal geworden in Nederland. Er hangen er over Nederland verspreid zo’n 100.000’’. Pieter Joziasse, directeur van Medisol: “Wij lopen hiermee ontzettend voorop in Nederland.” Medisol in Vlissingen is de grootste leverancier van AED’s in Nederland

Maar waar hangen ze

Maar van die 100.000 AED’s weten wij van maar 25.000 stuks waar ze hangen. Belinda van der Gaag van het Rode Kruis: “De vindbaarheid is een probleem. Mensen hebben vaak geen idee waar zo’n apparaat hangt.”

Waarom niet iedereen de AED registreert, weet van der Gaag niet. “Waarschijnlijk omdat mensen zich niet realiseren dat hun AED slecht vindbaar is. Een sportclub denkt er vaak niet aan dat omstanders er ook gebruik van kunnen maken.”

Databases

Naast de database van het Rode Kruis heb je ook een database van Hartveilig Wonen en van HartslagNu. De aantallen in deze bases komen niet overeen met de database van het Rode Kruis. Bovendien kan iemand die geen burgerhulpverlener is, niet in dit systeem.

AED-checkers

Het Rode Kruis heeft AED checkers rondlopen die AED’s opsporen en controleren. Dit is volgens checker Henk van der Knoop nodig. “Het komt voor dat AED’s al 2 jaar een lege batterij hebben. Het functioneren is de verantwoordelijkheid van de fabrikant en de eigenaar van het apparaat.”

Gratis controle

“In Zeeland hebben wij in 2010 AED eigenaren opgeroepen om gratis met het apparaat langs te komen. Van de 80 stuks die toen werden aangeboden was met 50% iets mis”, zegt Joziasse.

“Eigenaren kunnen de controle uitbesteden via een servicecontract. Maar dat is niet verplicht, dus 75 à 80% van de eigenaren sluit zo’n contract niet af.”

Samenwerking

Hartveilig Wonen en HartslagNu gaan in 2018 samenwerken en er zijn plannen om dat ook met de Hartstichting en het Rode Kruis te gaan doen. Van der Gaag: “Iedere nieuwe AED wordt nu aangemeld op één centraal punt en die plaatsing wordt in beide databases geregistreerd. Daardoor moet de vindbaarheid dit jaar al veel beter worden.”

