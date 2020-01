Geblesseerde sporters willen vaak niet stoppen

Meer dan de helft van de Nederlanders sport minimaal een keer per week. Zeker in Gorinchem, sportgemeente van het jaar. Maar hoe moet je omgaan met geblesseerde sporters, want het gaat soms fout.

Een cursus ‘Eerste hulp bij sportongevallen’ bleek rond Gorinchem niet te volgen. Daarvoor moet je naar Tilburg of Rotterdam en dat is wat ver.

Behoefte aan een kennis

Deze maand biedt EHBO Gorinchem voor het eerst een cursus ‘Eerste hulp bij sportongevallen’ aan. En daar is behoefte aan want de cursus was binnen de kortste keren volgeboekt. De deelnemers van sportclubs leren tijdens twee theorie-avonden en een praktijkmiddag van alles over het behandelen van sportblessures.

“En meerdere andere clubs hebben al aangegeven ook interesse te hebben in deze cursus. In het najaar volgt een nieuwe ronde voor belangstellenden”, zo stelt Cor van Vlaanderen, voorzitter bij av Typhoon.

Geblesseerde sporter willen door

Geblesseerde sporters willen vaak niet horen dat zij rust moeten houden. Die willen door en meedoen met die belangrijke finale of loopwedstrijd. “Ik maak het mee dat een kind zich tijdens een wedstrijd echt lelijk blesseert. En de ouders zegen dan dat het allemaal wel meevalt. Dat het kind zich wel vaker een beetje aanstelt.”

“As het echt te gortig wordt, stuur ik zulke ouders gewoon weg. Maar geblesseerde sporters willen zelf ook vaak niet horen dat het even niet kan”, zo verzucht Van Vlaanderen.

Van schedelhersenletsel tot spierkramp

Het certificaat ‘Eerste hulp bij sportongevallen’ is bedoeld voor EHBO-ers die bij een sportclub actief zijn. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan de orde van warmtestuwing tot diabetes en van schedelhersenletsel tot spierkramp.

EHBO Gorinchem sluit de twee theorie-avonden af met een praktijkmiddag op het terrein van av Typhoon. “Want als het niet goed gaat moet je weten wat je moet doen. En dan biedt deze cursus uitkomst”, stelt Aart Verschoor, voorzitter bij EHBO Gorinchem.

