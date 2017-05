HMC Haaglanden stelt sportclubs EHBO-doos beschikbaar

Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) heeft een speciale EHBO-doos samengesteld om sportclubs te helpen bij de eerste behandeling van sportletsels. Zo’n 20 sportclubs in de regio Den Haag hebben deze EHBO-doos onlangs van het centrum ontvangen.

“De eerste behandeling bij een sportblessure moet zo effectief mogelijk zijn”, zegt HMC-bestuurster Renée Barge. “Mocht een sporter acute zorg nodig hebben, dan kan hij of zij 24/7 bij het HMC terecht.”

HMC is 24/7 beschikbaar

Daarvoor is de nieuwe Spoedeisende Hulp van Haaglanden Medisch Centrum altijd open. Op deze locatie heeft men de beschikking over alle faciliteiten voor de behandeling van sportblessures.

Het HMC biedt ook zorg aan sporters via de polikliniek Sportgeneeskunde. Zij kunnen hier bij de speciale sportartsen terecht voor sportkeuringen, preventief advies maar ook voor een snelle diagnose en een doeltreffende behandeling.”

EHBO-doos wordt doorlopend bijgevuld

De EHBO-doos wordt gedurende een pilot van een jaar, op iedere club door het HMC gratis doorlopend bijgevuld met verbruikte artikelen. Het HMC heeft bovendien twaalf EHBO-filmpjes ontwikkeld waarin een sportarts de meest voorkomende blessures behandelt.

Fusieziekenhuis

In 2015 fuseerden het Medisch Centrum Haaglanden en het Bronovo-Nebo. In 2016 werd de naam van dit fusieziekenhuis gewijzigd in HMC (Haaglanden Medisch Centrum).

