Eén schok van een AED redde het leven van Jack

Jack (48) haalde zijn zoon Bradley op van zijn training bij ADO Den Haag. Maar in de kantine aangekomen stopte zijn hart er mee. Fysiotherapeute Annemieke redde samen met een paar ouders en één schok zijn leven.

“Ik stond te pingpongen in de kantine met een paar vaders. Plotseling werd ik duizelig en vanaf dat moment weet ik helemaal niks meer.”

AED opgezocht

“Ik schijn omgevallen te zijn maar gelukkig braken de andere vaders net op tijd mijn val. Een moeder startte direct met mond-op-mond beademing en hartmassage. Een kantinemedewerker belde 112 en is op zoek gegaan naar een AED.”

“Die bleek boven in een afgesloten kamertje te hangen maar de sleutel was snel gevonden. Mijn zoon van 11 heeft er gelukkig niets van meegekregen. Ouders hebben ‘m maar bij de reanimatie weggehouden.”

Plakkers en één schok

Annemieke werd gebeld dat iemand in de kantine ‘zich niet helemaal lekker voelde’. Dat klonk niet urgent maar een volgend telefoontjes was een stuk duidelijker. “Er ligt hier iemand dood te gaan!”

“Ik ben naar de andere kant van het complex gesprint en nam direct de reanimatie over. Ik de plakkers van de AED op z’n borst gedaan en na één schok was Jack al bij kennis. Hij is daarna zelf in de ambulance gestapt.”

Zes bypasses en een ICD verder

Jack: “Ik voelde me altijd gezond en ineens leek ik wel een oude computer die opnieuw opstartte. Ik hoorde wel naar mij roepen maar ik kon niets zeggen.”

“Maar ik bleek minder gezond dan ik dacht want ik heb 5 weken in het ziekenhuis gelegen.” Zes bypasses en ICD-implantaat verder gaat het weer een stuk beter met hem.

Annemieke en Jack hebben samen nog een keer een bakkie gedronken. Zij voelden niet zo de behoefte om er veel over te praten. Maar zodra Jack nu ergens binnenloopt kijkt hij wel altijd even waar de AED hangt.

Follow @Allesportzaken