Koppeling AED’s redt veel meer mensenlevens

Er hangen in Nederland nu zo’n 100.000 openbare AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren). Die kunnen worden ingezet zodra iemand in het openbaar een hartstilstand krijgt.

De kans op overleven na een hartstilstand neemt toe maar kan nog veel groter. Momenteel zijn namelijk maar 10.000 van alle AED’s verbonden aan een oproepsysteem.

Op tijd gered

Steeds meer mensen die een hartstilstand krijgen, worden op tijd gered via een defibrillator. Als het apparaat binnen 6 minuten na de stilstand wordt toegepast, heeft een slachtoffer 23% kans om het hartfalen te overleven. In de jaren 90 was dit nog maar 9%.

AED redt jaarlijks 2.000 levens

Dat een AED geen luxe is, blijkt wel uit de cijfers. Via het apparaat worden in Nederland nu 6 levens per dag gered. Dat zijn dus zo’n 2.000 mensen per jaar. Maar tot nu toe is maar circa 10% van deze apparaten aangesloten op een centraal oproepsysteem.

Dat systeem geeft een signaal aan een lokale hulpverleners zodra het apparaat na een hartstilstand gebruikt wordt. Als alle 100.000 AED’s gekoppeld zouden zijn, zouden dus veel meer levens kunnen worden gered.

Gebruikskosten

In Nederland kan iedereen een AED kopen. Maar nadat het apparaat is gebruikt moeten de elektroden worden vervangen en dat kost ongeveer 150 euro. De eigenaar van de AED mag de kosten verhalen op degene voor wie deze is ingezet maar dat gebeurt in de praktijk zelden.

Anoniem slachtoffer

De eigenaar van de AED kent het slachtoffer vaak niet. Hij of zij weet dus niet weet hoe deze persoon te bereiken is. En vaak is de bezitter van een defibrillator ook wat terughoudend om de herstelkosten op het toch al getroffen slachtoffer te verhalen.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Dit betekent dus dat degene van wie het apparaat is, voor het herstel van de defibrillator kan opdraaien. Voormalig sportminister Edith Schippers vond dat daaraan iets moest worden gedaan.

Daarom sprak zij met de zorgverzekeraars af dat de kosten voor het herstel na gebruik van de defibrillator, vanaf 2018 door de zorgverzekeraar van degene met de hartstilstand vergoed zal gaan worden.

