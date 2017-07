Verplichte keuring en een AED naast ieder sportveld

“Er moet in de toekomst bij elke voetbalwedstrijd een AED beschikbaar zijn”, stelt Michel D’Hooghe, arts en voorzitter van de medische commissie van de FIFA na het incident met Abdelhak Nouri.

“Je hebt al een AED voor zo’n 1.000 euro”, zegt D’Hooghe. “Zelfs voor een bescheiden amateurclub is dat toch een prijs die betaald mag worden voor een mensenleven.”

Alle competities

Bij iedere internationale wedstrijd van de FIFA en de UEFA is al een AED aanwezig. “Maar dat zou moeten worden uitgebreid naar de nationale competities tot het laagste amateurniveau”, aldus D’Hooghe.

Hartritmestoornissen

Ajacied Nouri liep ernstige hersenschade op, nadat hij tijdens een oefenwedstrijd in elkaar was gezakt. Dat bleek het gevolg van hartritmestoornissen. En hij is zeker niet de eerste voetballer van een Nederlandse club die met hartproblemen kampt.

Verplichte sportkeuring

Sportcardioloog Nicole Panhuyzen pleit voor een verplichte sportkeuring voor topsporters. “Waarom laten wij onze auto’s en fietsen wel elk jaar keuren maar onszelf niet?”, vraagt ze zich af.

Incidenten terugdringen

Profvoetballers worden bij clubs jaarlijks onderworpen aan een aantal medische tests. Panhuyzen denkt dat door het invoeren van een verplichte keuring, het aantal fatale incidenten met sporters kan worden teruggedrongen.

Sportkeuring afgewezen

“In 2006 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de preventieve sportkeuring afgewezen. Alleen voor wielrenners, vliegsporters, motorsporters en duiksporters geldt een verplichte keuring.”

Gemiste kans

Panhuyzen is als sportcardioloog verbonden aan het Sport Medisch Centrum Papendal. Dat zo’n extra controle in Nederland niet wettelijk is verplicht, vindt Panhuyzen een gemist kans.

“Italië is het enige land ter wereld waar dat wél bij wet is geregeld. Maar in Nederland zijn er financiële en ethische bezwaren tegen het doen van massa screening.”

