AED-database app van het Rode Kruis is openbaar

De verwarring bij de BHV-ers van het besloten reanimatie netwerk HartslagNu is compleet. Het Rode Kruis legt namelijk een eigen maar wel een openbare AED-database aan.

HartslagNu gebruikt een besloten AED-database. Het Rode Kruis wil dat iedereen de meest dichtbij zijnde AED in de buurt van een incident kan vinden.

Tweede AED-database

HartslagNu is een netwerk van burgerhulpverleners (BHV). Zodra iemand een hartstilstand heeft, waarschuwt de alarmcentrale een BHV’er. Die is er vaak eerder bij dan de ambulance.

Hij of zij kan zich naar een AED in de buurt laten verwijzen, er hangen er door het land al meer dan 100.000. Onder de leden van HartslagNu is nu onrust ontstaan over een tweede AED-netwerk.

Rode Kruis app

HartslagNu werkt samen met de Hartstichting. Tot voor kort maakte het Rode Kruis ook deel uit van dit netwerk. De organisatie benadert AED-bezitters nu om te vragen of zij hun AED willen laten opnemen in hun netwerk. “Het Rode Kruis zorgt met hun app voor veel verwarring”, stelt Hans Janssen van HartslagNu. “Ik begrijp deze keuze ook niet zo goed.”

Openbare AED-database Rode Kruis

Het Rode Kruis vindt de zorg onterecht. “De database in onze app is bedoeld om te laten zien waar in Nederland AED’s hangen. Wij bieden alleen als enige een openbaar overzicht aan van AED’s.”

“Maar sommige hulpverleners willen niet dat de locatie van hun AED zichtbaar is”, zegt Janssen. “Zij zijn bang voor diefstal of vernieling. Bovendien zit op veel AED’s een code die wij meesturen en die heeft het Rode Kruis niet.”

Besloten netwerk HartslagNu

Het Rode Kruis wil dat het BHV-netwerk goed moet kunnen functioneren. De organisatie roept degenen die hun AED in de EHBO-app aanmelden, op om dat ook bij HartslagNu te doen.

Het Rode Kruis betreurt de verwarring want de twee databases hebben hetzelfde doel. “Alleen HartslagNu heeft een besloten overzicht en gebruikt meldkamers voor de alarmering. Alleen de BHV-ers die aangemeld zijn, kunnen dus in de HartslagNu app zien waar AED’s hangen.”

