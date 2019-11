E-sigaretten alleen binnen rookzones toegestaan?

Ogenschijnlijk simpele vragen zijn vaak het moeilijkst om te beantwoorden. Mogen rokers hun e-sigaretten bijvoorbeeld alleen binnen rookzones aansteken?

Roken was vroeger sportief en stoer maar de risico’s voor de gezondheid krijgen steeds meer de nadruk. Roken levert immers ziektes en kwalen op met longkanker als meest bekende.

E-sigaretten in rookzones

Roken mag al lang niet meer in openbare ruimtes en in de horeca. Daarom zijn er op deze plekken rookzones in het leven geroepen. Daar kunnen rokers nog wel terecht. Maar een aantal ziekenhuizen hebben ook deze rookzones in de ban gedaan. Maar in principe mogen mensen daar nog wel een e-sigaret roken. Over een verbod staat namelijk nog niets in de Tabaks- en rookwarenwet.

Uitbreiding rookverbod

Het preventieakkoord richt zich o.m. op het indammen van roken en alcoholgebruik. In dit akkoord staat dat “de staat het rookverbod per 1 juli 2020 wil uitbreiden voor e-sigaretten. Daarmee willen wij het roken van damp- en aanverwante producten verbieden.”

NS en Schiphol

E-sigaretten zijn niet echt meer geaccepteerd. Wie bijvoorbeeld in de trein een e-sigaret ontsteekt, kan op commentaar rekenen. De NS stelt dat reizigers in geen enkele trein mogen roken, ook geen e-sigaretten. En op de stations mogen zij uitsluitend binnen de rookzones roken. Dit is één van de huisregels en staat ook in de vervoersvoorwaarden.

Ook op Schiphol mogen bezoekers e-sigaretten nergens anders dan in de rookruimtes roken. Ook acht tennisclubs in Arnhem hebben iedere vorm van roken in de ban gedaan. In hun clubhuizen was roken eerder al verboden.

E-sigaretten wettelijk niet verboden

Het rookverbod geldt dus (nog) niet voor mensen die e-sigaretten roken. Maar dat is vanaf 1 juli 2020 dus anders. Het is nu wettelijk niet verboden om buiten rookzones een e-sigaret te roken. Maar het is maatschappelijk ook niet meer geaccepteerd. Rokers van e-sigaretten doen er dus goed aan om zich te houden aan de rookzones.

