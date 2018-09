Rusada door WADA toch in genade aangenomen?

Het heeft er alle schijn van dat het Russische antidoping-agentschap Rusada weer volwaardig lid mag worden van het WADA. Daar wordt op 20 september op de Seychellen over gestemd.

Rutger Smith zou terugkeer ernstig betreuren: “Ik heb zeven medailles gewonnen maar er drie pas veel later gekregen, nadat bleek dat mijn tegenstanders doping hadden gebruikt.”

Doping dan maar legaliseren

“De toekomst van de sport staat op het spel”, gaat kogelstoter Smith verder. “Als het WADA Rusada weer toelaat, dan zijn we op een punt gekomen dat we ons moeten afvragen of we doping niet gewoon moeten legaliseren.”

Het comité dat zich over deze zaak buigt, heeft een positief advies gegeven over de terugkeer van Rusland. Dat vindt Smith te zot voor woorden en hij is nog steeds woedend: “Het Rusada heeft gelogen en bedrogen.”

Rusada: geen toegang en geen erkenning

“Als je het heel simpel bekijkt”, gaat Smith verder, “is er één land dat de hele sportwereld heeft voorgelogen en bedrogen. En dat land voldoet niet aan het stappenplan voor re-integratie. Maar het WADA wil hen er wel weer gewoon bij hebben. Dat kan toch niet?”

“De Russen weigeren onafhankelijke experts van het WADA bovendien toegang tot urinestalen in een laboratorium in Moskou. Daarnaast zijn zij ook nog eens niet bereid om publiekelijk te erkennen dat er sprake was van een, door de staat georganiseerd, dopingprogramma.”

Belangenverstrengeling binnen het IOC

Smith laakt vooral de houding van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dat spreekt zich niet duidelijk uit tegen doping. “Er is sprake van een hoge mate van belangenverstrengeling. Vijftig procent van de WADA-leden is namelijk ook betrokken bij het IOC.”

“Het IOC laat wederom blijken dat doping loont. Het is puur en alleen een politiek spel. Mensen zoals IOC-voorzitter Thomas Bach hebben eens te meer laten blijken dat zij ongeschikt zijn.”

Follow @Allesportzaken