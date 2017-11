Tramadol blijkt prestatie verhogend effect te hebben

De controversiële pijnstiller Tramadol heeft, naast een verdovend, ook een prestatie verhogend effect. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat is uitgevoerd op de universiteiten van Kent en Granada.

De pijnstiller en ontstekingsremmer Tramadol beïnvloedt het reactievermogen van sporters negatief. Het middel wordt ook genoemd als oorzaak van valpartijen in pelotons.

Niet onder de Opiumwet

Tramadol is een morfine-achtige pijnstiller die tot de opioïden gerekend wordt. Het middel valt echter niet onder de Opiumwet, in tegenstelling tot zwaardere opioïden zoals morfine en methadon. Het staat ook niet op de dopinglijst. Maar in oktober van dit jaar riep de MPCC op om Tramadol te verbieden.

Krachttoename van 5%

In het rapport wordt vermeld dat een test aangetoond heeft, dat de kracht van wielrenners tijdens een (indoor) tijdrit van 20 minuten met 5% toenam in vergelijking met renners die een placebo kregen. Of dat snel zal gebeuren valt te betwijfelen want een poging om dit experiment te herhalen, bleek niet succesvol.

Tramadol nog een toegestaan medicijn

Het onderzoek naar de werking van Tramadol werd uitgevoerd met subsidie van het WADA. Het middel staat bij de Dopingautoriteit nu nog in de lijst met toegestane medicijnen bij sportbeoefening. Of het uit de lijst met ‘Pijnstillende, ontstekingsremmende middelen’ zal worden verwijderd, is nog niet bekend.

