Kan de strijd tegen doping minder ingewikkeld?

In Limburg waren medio januari dopingjagers uit de hele wereld bijeen. Gastheer was de Nederlandse Dopingautoriteit. Zij bespraken of de strijd tegen doping wat minder ingewikkeld te maken is.

De dopingwereld verkeert met de ‘affaire Rusland’ in roerige sporttijden. Maar de strijd tegen doping gaat met 42 landen intussen gewoon door.

Nieuwe code in 2021

De herziene code van de WADA werd in november goedgekeurd en gaat in 2021 in. Aan deze code is al vier keer gesleuteld. De inspraak van atleten neemt weliswaar toe maar de regelgeving blijft complex.

De WADA gaat strengere eisen stellen aan de tuchtprocedure bij de juridische behandeling van dopingzaken. “Die verschillen nu namelijk per land vanwege de diversiteit aan juridische systemen en tradities”, stelt Herman Ram van de Dopingautoriteit.

In Nederland verloopt die behandeling anders dan in Engeland of Hongarije. Het WADA wil o.a. het ‘recht op hoor en wederhoor’ als voorwaarde te stellen. En het principe dat de verdediging en de aanklager op gelijke basis kunnen procederen.

Voorlichting

Bepalend in de strijd tegen doping is de voorlichting van sporters. Elke land moet een educatieplan schrijven op basis van de richtlijnen van de WADA. Ram: “Dat is voor de meeste landen nieuw. Door daar is regels voor op te stellen, is duidelijker waaraan iedereen moet voldoen. En duidelijkheid komt de atleten ten goede.”

“Zij krijgen meer invloed en de WADA versoepelt bovendien de maatstraf voor recreatief gebruik van drugs. Een atleet krijgt voor het gebruik van middelen zoals xtc of cocaïne voortaan een schorsing van 3 i.p.v. 24 maanden. De rechtspositie van atleten verbetert dus sterk.

Roep om vereenvoudiging

Binnen de WADA klinkt de roep om vereenvoudiging van de regels steeds luider. Er duiken steeds nieuwe aanleidingen op om aan de code te sleutelen. Die voegt de WADA dan als als oplossing aan de code toe”, vertelt Ram. “Maar het geval Lance Armstrong leerde ons dat dopingcontroles alleen onvoldoende zijn. Er is recherchewerk nodig om oplichters te pakken.”

“Ook vanwege de Ruslandaffaire zijn de regels gewijzigd. De code was ooit bedoeld om individuele sporters te controleren, niet om een heel land aan te pakken. Hiervoor zijn nu nieuwe regels gecreëerd.”

Maar ook een kortere dopinglijst zou minder problemen opleveren. Maar voor zo’n ingreep is de WADA vooralsnog huiverig. “Pluis de hele code na en elimineer overbodige regelgeving. Daar schiet de dopingstrijd echt iets mee op.”

