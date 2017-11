Sporters zouden dopingsporters moeten rapporteren

Sporters zouden verplicht moeten worden om dopingsporters te melden bij hun bonden. Dat is geen perfecte oplossing in de strijd tegen doping maar wel de beste die voorhanden is.

WADA De Canadese jurist Richard McLaren is de auteur van een belangrijk rapport van het. Hierin wordt het door de staat gestuurde dopingsysteem in Rusland blootgelegd.

1.000 Russische dopingsporters

McLaren was spreker op de tiende editie van het congres Play the Game in Eindhoven. Maar hij concludeerde dat zeker 1.000 Russische dopingsporters de afgelopen 5 jaar betrokken waren bij het verdoezelen van positieve dopingtesten. Dat plaatst de organisatie van het WK voetbal van 2018 in een ander daglicht.

Strikt vertrouwelijk

“Atleten moeten zich uitspreken. Zij staan aan het front en ik denk dat het tijd is dat er een meldplicht wordt ingevoerd voor het rapporteren van dopinggebruik. Maar dat kan alleen als sporters erop kunnen vertrouwen dat zij een melding strikt vertrouwelijk kunnen doen”, stelt McLaren.

Verplichte melding matchfixing

McLaren wijst als voorbeeld naar de regels die zijn opgesteld om matchfixing tegen te gaan. Sporters zijn in overtreding als ze informatie achterhouden over manipulatie van wedstrijden. “Hier is al sprake van een verplichting. Een dergelijke verplichting kan ook worden opgetuigd bij dopingkwesties. Zo’n meldplicht kan echter alleen een succes worden als alle sportbonden een vertrouwensband met de atleten opbouwen.

Geen (goed) onderzoek

Het komt volgens McLaren nu nog te vaak voor dat bonden geen (goed) onderzoek doen naar een melding over verdachte gevallen. “Ik realiseer me dat het de cultuur is om alles maar in de kleedkamer te houden. Dat is een probleem, maar met voorlichting en de opbouw van een vertrouwensband kán het werken.”

Follow @Allesportzaken