Russische sport moet vier jaar uitsluiting vrezen

Een onderzoekscommissie van het WADA wil de Russische sport voor vier jaar uitsluiten. Dat is het onverbiddelijke advies nadat nieuwe malversaties door Rusland aan het licht kwamen.

Uit publicaties van het WADA is gebleken dat Rusland maar blijft proberen om dopingzaken te verdoezelen.

Geknoei met computergegevens

Medio november is al uitgelekt dat de onderzoekscommissie vindt dat Rusland straf verdient. Het is voor deze commissie duidelijk hoever het geknoei met computergegevens door Rusland is gegaan.

Na lang aandringen kreeg het WADA in januari 2019 computergegevens uit het voormalige RUSADA lab in Moskou. Dit was een van de harde eisen om Rusland weer als sportland te erkennen. Maar het WADA merkte al snel dat er met de data geknoeid was.

Uit de nu openbare gegevens blijkt de aangeleverde gegevens niet compleet zijn. Bovendien is een aantal gegevens digitaal aangepast. Daardoor zijn mogelijk positieve dopinggevallen in de Russische sport niet meer terug te vinden. Ook bestaat het sterke vermoeden dat een aantal e-mails is vervalst.

Geen russische sport

De onderzoekscommissie vindt dat het WADA Rusland ‘non-compliant’ moet verklaren. Dat wil zeggen dat het land niet meer voldoet aan de anti-dopingregels. In dat geval mag Rusland vier jaar lang niet meer meedoen aan wedstrijden of toernooien organiseren.

Dat zou betekenen dat Russische sporters alleen nog onder neutrale vlag aan wedstrijden kunnen meedoen. En deelname is dan alleen voor sporters die kunnen aantonen dat ze geen onderdeel hebben uitgemaakt van het corrupte systeem.

Ook mogen Russen geen officiële sportfuncties meer bekleden. Voormalig atlete Jelena Isinbajeva is nu nog IOC-lid maar mag die functie binnenkort mogelijk niet meer bekleden. Ook mogen er geen vertegenwoordigers van Rusland meer aanwezig zijn bij toernooien.

RUSADA mag door

RUSADA, het Russische antidopingagentschap, behoudt wel zijn bevoegdheden. Er zijn daar nieuwe dopingofficials aangetreden. En de nieuwe baas Joeri Ganoes heeft alle medewerking gegeven aan het WADA-onderzoek.

Op 9 december komt het het WADA weer bijeen en neemt dan naar verwachting de aanbevelingen van de commissie over. Daarna heeft Rusland drie weken om in beroep te gaan bij het CAS in Lausanne.

