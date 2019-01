RUSADA Moskou heeft WADA-deadline laten verstrijken

Rusland moet weer vrezen voor een schorsing van zijn antidopingbureau RUSADA. Ondanks toezeggingen van het Kremlin heeft het land zich niet gehouden aan de afspraken met het WADA.

Rusland dreef de zaak op de spits door in december 2018, medewerkers van het WADA onverrichter zaken te laten terugkeren van een bezoek aan het RUSADA in Moskou.

Afspraken niet nagekomen

Het WADA gaf de Russen tot en met 31 december 2018 de tijd om de vereiste data alsnog vrij te geven. Maar volgens WADA heeft Rusland de deadline laten verstrijken zonder de afspraken na te komen.

Het mondiale antidopingagentschap kreeg tijdens het bezoek, ondanks toezeggingen, niet de beschikking over de gegevens van dopingtesten van Russische sporters.

Geen directe gevolgen

RUSADA werd in 2015 geschorst vanwege grootschalig dopinggebruik in de Russische sport en met name op en rond de Olympische Spelen van Sotsji 2014. In september 2018 besloot WADA de schorsing, onder voorwaarden, alweer op te heffen. Een van die voorwaarden was volledige inzage in de gegevens van het dopinglab in Moskou.

En aan deze belangrijke voorwaarde is nu niet voldaan. WADA zal later deze maand bijeenkomen en een besluit nemen over RUSADA. Het verstrijken van het ultimatum van het WADA, lijkt voor Rusland in elk geval geen directe gevolgen te hebben.

Niemand is eigenlijk verrast

WADA president sir Craig Reedie is bitter teleurgesteld. “De overdracht van gegevens is niet binnen de afgesproken deadline voltooid. WADA heeft met de Russische autoriteiten samengewerkt om, in het belang van een schone sport, de deadline te halen.”

“De situatie is op een grap uitgedraaid en dat is gênant voor het WADA”, liet de Amerikaanse anti-doping chef Travis Tygart via Twitter weten. “En eigenlijk is niemand verrast dat de deadline door Rusland werd genegeerd. Het wordt tijd dat het WADA zich niet meer als speelbal door de Russen laat gebruiken.”

