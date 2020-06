Positieve dopingtest en toch geen schorsing

In de VS speelde onlangs een bijzondere dopingzaak. Bokskampioene Virginia Fuchs kreeg daar, na een positieve dopingtest, namelijk geen schorsing. De verboden stoffen waren via seks in haar lichaam terecht gekomen.

“De uitkomst is wel uniek”, zegt Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit . “Maar sporters gebruiken dat argument wel vaker.”

Geen schorsing

De urine van Virginia Fuchs bleek in februari 2020 sporen van Letrozol en Endurobol te bevatten. Dat zijn middelen die haar vriend op therapeutische basis gebruikte. De stoffen zouden via seks in haar lichaam terecht zijn gekomen.

Dit stelde het Amerikaanse anti-dopingagentschap Usada na uitgebreid onderzoek vast. Fuchs kreeg na de uitkomst van het onderzoek dus ook geen schorsing opgelegd. “Dat is vrij uniek”, zo bevestigt Ram aan het AD.

De uitkomst is uniek

“De uitkomst is uniek, ja. Maar sporters gebruiken na een positieve test, seksueel contact wel vaker als argument. Wij hebben ook eens een zaak gehad waarbij een sporter de overdracht via de partner als reden naar voren bracht. En dat kán dus, laten we dat vooropstellen.”

“Die mogelijkheid is zeker niet uitgesloten. In onze zaak konden wij toen goed aantonen dat die reden niet dé reden was. De zaak eindigde dan ook met een veroordeling. Maar je moet er altijd rekening mee houden.”

Follow @Allesportzaken