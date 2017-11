Mag Rusland van de WADA naar Pyeongchang 2018?

Hajo Seppelt is een Duitse toponderzoeker van dopingzaken en aanwezig bij het congres van het wereldantidopingagentschap WADA in Seoul. Hier is de situatie rond Rusland het belangrijkste agendapunt.

Seppelt: “Het besluit dat de Russische dopingautoriteit onder verscherpt toezicht blijft staan, zou weleens een zegen voor de sport kunnen zijn.”

Russisch dopingnetwerk

In de documentaire ‘Wie Russland seine Sieger macht‘ (2014) van Seppelt, werd een grootschalig dopingnetwerk in Rusland blootgelegd. Hierin spanden coaches, officials, atleten en controleurs samen.

Vervolgonderzoek door het WADA bracht aan het licht dat dopinggebruik in vrijwel alle sporten in Rusland gemeengoed was. Bovendien speelde de Russische overheid daarin een sturende rol.

Sancties tegen Rusland

Voor straf werd daarop het dopinglab in Moskou gesloten en mocht Rusada niet meer zelfstandig opereren. Omdat Rusland blijft weigeren het WADA dopingtesten te overhandigen, heeft het WADA besloten dat de sancties gehandhaafd blijven.

Winterspelen 2018

De kritische houding van het WADA jegens Rusland kan consequenties hebben voor de Russische deelname aan de Winterspelen in 2018. Uitsluiting is volgens Seppelt een serieuze optie en het IOC zal begin december daarover een besluit nemen.

Schande

Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit, gaat ervan uit dat Russische sporters niet tot naar de Winterspelen gaan. “Dat zou echt een schande zijn. Maar het IOC heeft er belang bij om Rusland toe te laten, dus zal er naar een compromis worden gezocht”, stelt Ram.

Vlak voor de Spelen in Rio de Janeiro besloot het IOC, tegen de wens van onder andere het WADA in, om het land toch toe te laten. Maar volgens Seppelt is de druk op het IOC nu enorm toegenomen.

Neutrale vlag

“Ik denk dat er binnen het IOC een verschuiving plaatsvindt”, zegt Seppelt. “Misschien mogen sommige Russen alleen onder neutrale vlag deelnemen, maar Rusland heeft al gezegd dat niet te willen. Dat betekent dat Russische sporters dan niet aanwezig zal zijn in Pyeongchang.”

