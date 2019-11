Madiea G. dacht doping naar sportarts te vervoeren

De Atletiekunie heeft de Dopingautoriteit ingeschakeld om uit te zoeken wat er waar is van de verklaring van Madiea G. De Nederlandse atlete is in Duitsland tot 8,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens drugssmokkel.

Bij een routinecontrole in juni 2019 vond de Duitse politie ruim 50 kilo harddrugs in de auto van G. Zij dacht dopingproducten te vervoeren voor een Duitse sportarts.

Verklaring Madiea G. heeft ons verrast

Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie reageerde verbaasd op de verklaring van G. “Deze heeft ons verrast en was voor ons aanleiding om dit bij de Dopingautoriteit te melden.”

“De autoriteit gaat de melding nu onderzoeken want wij willen weten of de verklaring strategisch of feitelijk is”, aldus Roskam. Hij wilde niet voor de camera op de zaak reageren.

Madiea G. zou hebben geprobeerd om xtc en crystal meth te smokkelen. De bond liet haar daarom al niet meer voor ons land uitkomen tijdens de WK atletiek in juni in Doha.

Niet alle informatie

Herman Ram, voorzitter van de Dopingautoriteit, is in Polen voor een WADA-congres. Hij liet weten dat zijn instantie nog niet over de alle informatie beschikt om goed onderzoek te kunnen doen.

“De verklaring van G. is nieuw voor ons en wij weten ook niet waarom ze dit verklaard heeft. Wij hebben onze collega’s van de Duitse NADA gevraagd of zij aan de benodigde informatie kunnen komen.”

“De uitspraak van G. kan een strategische opzet hebben. Maar het kan ook zo zijn dat het er wel degelijk sprake is van een dopingzaak. Wij zijn nu afhankelijk van de informatie waarover al dan niet de beschikking krijgen.”

Rechter gelooft Madiea G. niet

Ook NOC*NSF liet via woordvoerder Geert Slot weten de bewering van G. met verbazing te hebben vernomen. “Wij hebben al begrepen dat de rechter haar niet gelooft. Ook wij gaan er vooralsnog van uit dat haar verklaring onjuist is.”

