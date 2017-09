Dopingcontrole vindt ook cocaïne in kruidenthee

Veel mensen denken dat cafeïne op de dopinglijst staat maar dat klopt niet. Cocaïne natuurlijk wél. “En het komt in Nederland niet vaak voor maar er kan zelfs cocaïne in een geurig kopje kruidenthee zitten”, stelt de Dopingautoriteit.

Cafeïne werd vroeger als doping beschouwd en stond tot 2004 op de dopinglijst van het IOC. Dus na een paar stevige koppen koffie zat je al gauw boven de 12 μg/ml en testte je positief.

Cafeïne sociaal geaccepteerd

In 2004 verscheen de eerste dopinglijst van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). Daar stond cafeïne waarschijnlijk niet op omdat het gebruik van cafeïne wereldwijd sociaal geaccepteerd is. Het was bovendien lastig om te weten hoeveel je er precies van binnenkreeg.

Cafeïne komt namelijk voor in veel alledaagse producten zoals koffie, thee, cola en zelfs chocola. Een chocoholic kon dus ongemerkt een grote hoeveelheid cafeïne binnenkrijgen.

WADA monitort wel

Maar WADA houdt het gebruik van de stof nog wel in de gaten. Zij registreren hoeveel urinemonsters van sporters cafeïne bevatten die boven de oude grenswaarde liggen. Zo wordt er nog wel op gelet of cafeïne al dan niet wordt misbruikt om de prestaties te verbeteren.

Cocaïne in kruidenthee

Bij de meeste sporters is wel bekend dat cocaïne op de dopinglijst van de WADA staat. Topsporters zullen het spul dus niet (snel) gebruiken. Maar let op want de stof kan ook voorkomen in kruidenthee.

In landen zoals Argentinië, Peru en Bolivia wordt namelijk thee gemaakt waarin cocabladeren zijn verwerkt. En gemiddeld bevat één kopje van die thee al 4 mg cocaïne, ruim voldoende voor een positieve dopingtest.

Thee in de Opiumwet

In Nederland is deze thee officieel niet te koop en valt zelfs onder de Opiumwet. Maar via internet of reizigers belandt het toch wel eens in een Nederlands ‘bakkie’. Dus kom je in aanmerking voor dopingcontroles, let dan goed op het drinken van kruidenthee. En drink zéker geen thee waarbij ‘coca’ in de naam voorkomt.

