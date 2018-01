Antidopingbureaus willen meer snelheid bij IOC

Negentien antidopingbureaus, waaronder de Dopingautoriteit, hebben op 18 januari bij het IOC aangedrongen op meer snelheid. De bureaus willen ook openheid over de besluitvorming over Russische deelname aan de Winterspelen in Zuid-Korea.

De agentschappen, verenigd in NADO, betreuren het dat de criteria op basis waarvan Russische sporters aan Pyeongchang 2018 mogen meedoen, nog niet zijn gepubliceerd.

Illegale dopingpraktijken

Het IOC schorste Rusland op 5 december 2017 wegens illegale dopingpraktijken bij Sochi 2014. Maar Russische atleten met een dopingvrij verleden, mogen wellicht toch in actie komen onder ‘neutrale vlag’.

Volgens NADO is door het uitblijven van heldere voorwaarden en snelle vonnissen, sprake van een gemiste kans, die de rechten van schone sporters ondermijnt.

Snelheid met namen plus verleden

De dopingbestrijders dringen nu aan op snelheid. Zij willen dat het IOC zo snel mogelijk laat weten welke Russen dit jaar toch aan Pyeongchang mogen deelnemen. Daarbij moet ook hun dopingverleden openbaar worden gemaakt.

Sporters met lopende dopingzaken moeten volgens NADO sowieso worden uitgesloten. En dat moet ook gaan gelden voor de atleten die met verbannen coaches hebben samengewerkt.

Lopende screening

De roep om snelheid en duidelijkheid in de Russische dopingaffaire, zal het IOC waarschijnlijk niet beantwoorden. Twee commissies van het IOC zijn namelijk nog druk bezig om Russische sporters met Olympische ambities te ‘screenen’.

Lijst met ‘schone’ russen

De lijst met ‘schoon’ verklaarde Russische sporters komt er niet eerder dan eind januari. En het internationaal sporttribunaal CAS begint pas volgende week aan de hoorzittingen van 39 Russen. Zij mogen in de rest van hun leven niet meer meedoen aan de Olympische Spelen vanwege illegale dopingpraktijken.

