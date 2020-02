Hebben sporters levenslang voordeel van doping?

Het effect voor sporters die doping hebben gebruikt die de spieren beïnvloeden, lijkt zeer langdurig. Het voordeel van doping kan bij sommige typen verboden middelen tientallen jaren merkbaar blijven.

Volgens Nuis kunnen sporters langdurig voordeel hebben van het gebruik van verboden middelen. Ook al ligt dat gebruik in het verleden. “Met dit gebruik kan een sporter toekomstige trainingen beter aan.” En dat klopt, zo blijkt uit de factcheck van EenVandaag.

Volgens Herman Ram, voorzitter van de Dopingautoriteit, geldt Nuis’ uitspraak voor een deel van de doping. “Er bestaat iets zoals een spiergeheugen. Als je ophoudt met het gebruiken van bijvoorbeeld anabolen dan neemt het aantal spiervezels niet af. Zo blijf je bij elke trainingsarbeid hulp houden.”

Dopingexpert dr. Douwe de Boer herkent dit. “De doping zelf blijft niet lang in het lichaam maar de spieren blijven profiteren.” Volgens hem is doping maar kort aan te tonen maar heb je er legaal wel plezier van.”

Vanwege het langdurige na-ijlen van dopinggebruik is de Dopingautoriteit voorstander van strengere regels. “Sporters zijn sinds enige tijd 4 jaar lang uitgesloten van deelname na bewust gebruik van doping”, stelt Ram. “Daar speelde dit ook nadrukkelijk een rol in.”

De Boer zegt geen aanwijzingen te hebben dat schaatsers nu gebruik maken van de na-effecten van spierversterkende middelen. Trainer Jillert Anema zou desondanks schaatsers die deze middelen gebruikt hebben, liever niet meer zien terugkeren.

“Ik vind het oneerlijk dus ik ben daar duidelijk in. Nooit meer rijden”, stelt Anema. “En strafvermindering alleen voor de sporters die willen aangeven hóe zij aan de verboden middelen zijn gekomen. “Zo kunnen wij het netwerk erachter blootleggen want daar ligt uiteindelijk het probleem.”

