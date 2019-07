Gendoping is eindelijk waterdicht aan te tonen

Gendoping staat sinds januari 2003 op de lijst van verboden middelen van het WADA. Maar het ontwikkelen van een goede test om deze doping op te sporen leek vrijwel onmogelijk.

Maar het is hoogleraar Hidde Haisma gelukt om een waterdichte test te ontwikkelen. “Het meeste werk zat in het bedenken hoe iemand zou proberen om de test te omzeilen.”

Controle op gendoping in Tokyo

Haisma is hoogleraar en lid van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). Het IOC zal zijn dopingtest tijdens de Olympische Spelen in Tokyo voor het eerst gebruiken. Daar checkt men vooral op het gebruik van genetisch toegediende epo.

Volgens Haisma is via deze test de ontmaskering denkbaar, van medaillewinnaars van voorgaande Spelen. “Wij gaan nu ook monsters uit voorgaande Spelen controleren.”

Inspuiting met Epo

Een van de bekendste vormen van doping is Epo dat ieder mens van nature aanmaakt. Bij een tekort aan rode bloedcellen maken we meer epo aan. Die zorgen voor meer zuurstof in het bloed en dus voor meer uithoudingsvermogen.

Een sporter spuit Epo traditioneel in. De rode bloedcellen krijgen vervolgens een boost waardoor een sporter langer door kan gaan.

Gendoping is langer actief

Bij gendoping spuit een gebruiker een stukje Epo-dna in zijn spieren. Die spiercellen gaan dan het stofje aanmaken. Haisma: “In plaats van Epo spuit je dus eigenlijk het gen in. En dat is nu gendoping.”

Het voordeel voor sporters is dat gendoping in het lichaam veel langer actief blijft. Bovendien komt deze vorm van doping bij traditionele dopingcontroles niet aan het licht.

Enorme bijdrage

Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit: “Gendoping is een zwaar issue dus een effectieve test levert een grote bijdrage. Maar ik verwacht niet dat wij veel atleten zullen betrappen. Wij kunnen namelijk nog geen slachtoffers van gendoping.”

Het gebruik van gendoping kent risico’s en als er slachtoffers waren geweest, dan hadden wij dat geweten. De test gaat er wel voor zorgen dat sommige sporters geen genetische doping meer zullen nemen. Zij weten nu dat een goede test die nu aan zal tonen.