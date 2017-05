Oude wereldrecords toch naar Dafne Schippers?

De kans bestaat dat er een aantal oude wereldrecords in atletiek worden geschrapt. Althans, als een plan van de Europese atletiekbond genoeg steun krijgt. Want bondsvoorzitter Svein Arne Hansen pleit voor radicale hervormingen, ingegeven door recente dopingschandalen.

Hansen wil nieuwe regels die met terugwerkende kracht in zouden moeten gaan. “Wij willen een nieuwe standaard. Iedereen moet er altijd op kunnen vertrouwen dat alles juist en sportief is verlopen.

Nieuwe regels

Hansen heeft een aantal regels genoemd waar records aan moeten voldoen om goedgekeurd te kunnen worden. Ook de huidige records zouden volgens die regels beoordeeld moeten worden. En als deze records daar niet aan voldoen moeten zij alsnog worden geschrapt. Het gaat met name om onderstaande eisen:

Records van atleten die een dopingovertreding hebben begaan tellen niet meer mee, ongeacht de datum van het record en de overtreding;

De records moeten behaald zijn in wedstrijden met een hoge organisatiegraad op het gebied van technologie en dopingcontrole;

In de aanloop naar het wereldrecord moet een atleet minimaal een vooraf vastgesteld aantal dopingcontroles hebben ondergaan;

De urine- en bloedstalen die na het record afgenomen worden moeten minstens tien jaar beschikbaar blijven voor her-testen.

Dafne Schippers

Dergelijke stalen worden pas sinds 2005 tien jaar lang bewaard en eigenlijk alleen bij de Olympische Spelen of wereldkampioenschappen. Door alle wereldrecords van vóór 2005 kan volgens de plannen al bijna direct een streep. Als de nieuwe regels worden ingevoerd zou Dafne Schippers wel eens de nieuwe wereldrecordhoudster op de 200 meter kunnen worden.

Geloofwaardigheid wereldrecords

In de atletiek is, net als in het wielrennen en het gewichtheffen, de strijd tegen doping de laatste jaren flink opgevoerd. Een gevolg daarvan is dat meer atleten positief hebben getest dan in sporten waar relatief weinig wordt gecontroleerd. Maar een hardere strijd tegen doping is nodig om de geloofwaardigheid van alle sporten overeind te houden.

