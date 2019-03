Dopinggrondwet wordt steeds beter maar is nooit af

“De mondiale ‘dopinggrondwet’ van het WADA, is een huis waar doorlopend aan geknutseld zal blijven worden.” Dit stelt Herman Ram, voorzitter van de Dopingautoriteit.

De vierde editie van de mondiale ‘dopinggrondwet’ verschijnt in 2021. Herman Ram van de Dopingautoriteit heeft het WADA deze week de meest recente adviezen toegestuurd.

Wie is topsporter

Nederland pleit voor mildere straffen als een sporter niet met opzet doping heeft gebruikt. Ram pleit ook voor een betere afhandeling als er extreem lage concentraties van een verboden product zijn aangetroffen.

Hij ziet bovendien niets in een wereldwijde definitie van het begrip ‘topsporter’. Nu vindt het WADA elke sporter die op het hoogste niveau uitkomt, een topsporter. En die valt daarmee onder het strengste regime.

“Maar neem nou ijshockey”, zegt Ram. “Dat is in landen zoals Canada een superbelangrijke sport, haast een religie. Maar in Nederland is ijshockey een kleine sport met andere belangen. Wij willen graag dat landelijke antidopingorganisaties tot op zekere hoogte zelf kunnen bepalen wat een topsport is.”

Elke zes jaar

“En het WADA is al iets opgeschoven want in de eerste code in 2003 bestond het begrip recreatieve sporter niet. De organisatie herziet deze dopinggrondwet sindsdien elke zes jaar.”

Ram: “Het WADA stelt in november 2019 de nieuwe code vast, die in 2021 zal ingaan. Deze dopinggrondwet staat als een huis, maar wel een huis waar steeds aan wordt geknutseld.”

Mildere bestraffing

“Nederland wil graag een andere aanpak van atleten die wat slordig waren en daardoor positief zijn getest. Maar het WADA honoreert niet alle wensen”, weet Ram. Hij schat het percentage dat deze wens wordt opgenomen op zo’n 25%. “Het WADA vreest namelijk dat oplichters zullen willen profiteren van een versoepeling.”

Ram ziet ook graag mildere straffen als het gaat om ‘social drugs’. Het WADA maakt daar wel wat ruimte voor maar waarschijnlijk maar voor enkele soorten zoals cannabis.

“Wij zijn voorstanders van een andere benadering bij heel lage concentraties van een verboden product. Wat ons betreft volgt er dan eerst een waarschuwing.” Maar Ram geeft al aan dat deze wens waarschijnlijk onhaalbaar zal blijken.

