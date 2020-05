Dopingautoriteit gaat sporters contactloos controleren

De coronacrisis maakte de uitvoering van dopingcontroles lastig. Sinds half maart zijn er in ons land vrijwel geen controles meer uitgevoerd. Maar de Dopingautoriteit pakt nu de draad weer op.

Contactberoepen mogen weer aan de slag. Dus ook de Dopingautoriteit wil weer zo snel mogelijk verder met het controleprogramma. Her RIVM adviseert de organisatie daarbij.

Contactloze procedure Dopingautoriteit

De hervatting betreft alleen de controles buiten wedstrijdverband. Het kan voorkomen dat een sporter coronaklachten of een besmetting heeft. Daarvoor heeft de Dopingautoriteit nu een ‘contactloze’ procedure ontwikkeld.

Hierbij gaat de controleur niet het huis van de sporter in. De sporter en de controleur communiceren alleen via tablets. De controleur zet een tablet met het nodige materiaal op de stoep van de sporter. Daarna loodst hij hem of haar via de tablet door de procedure.

Digitaal akkoord

Na de urineproductie vult de controleur digitaal het formulier in, terwijl de sporter meekijkt. Hij kan de opmerkingen van de sporter noteren. Die moet zich na de procedure akkoord verklaren in een audio-opname. Die opname komt dus i.p.v. het zetten van een handtekening. De controleurs blijven thuis als zij, of hun huisgenoten, klachten hebben. De controleur zal de sporter vragen om na afloop de materialen schoon te maken.

Extra maatregelen

Als er geen sprake is van bijzondere gezondheidsrisico’s voert de Dopingautoriteit de dopingcontroles uit zoals altijd. Maar dan wel met een aantal extra maatregelen:

1. de controleur vraagt naar corona-gerelateerde klachten of besmetting van de sporter of huisgenoten;

2. de controleur zal handschoenen en een mondkapje dragen en heeft deze ook voor de sporter bij zich;

3. de sporter en de controleur schudden elkaar niet de hand en houden 1,5 meter afstand;

4. bij onvoldoende ruimte kan de controleur de procedure in een mobiel controlestation uitvoeren.

De Dopingautoriteit plaatst zeer binnenkort een animatie van het proces op de website.

