Risicomomenten voor bewust dopinggebruik

De Nederlandse Dopingautoriteit informeert vaak over het tegen gaan van onbewust dopinggebruik. Maar het voorkomen van bewust dopinggebruik is veel lastiger omdat er meerdere oorzaken voor zijn.

Het carrièrepad van iedere topsporter kent ups en downs. En er doen zich altijd een aantal kwetsbare momenten voor, waarop het risico op bewust dopinggebruik groter is.

Moment direct adresseren

Topsporters zijn voor een schone sport en een ‘level playing field’. Zij willen dat alle spelers het spel volgens dezelfde regels spelen.

Maar trainers en coaches moeten zich realiseren dat zich in de carrière van topsporters altijd kwetsbare momenten voordoen. Zij kunnen zo’n moment direct adresseren, zodra zij een verhoogd risico constateren.

Extra ondersteuning

Op stressvolle momenten kunnen zij bijvoorbeeld voor (extra) ondersteuning zorgen op het gebied van voeding, mentale training of voorlichting over doping. Zo kunnen topsporters leren om goed met deze momenten om te gaan, zonder over te gaan tot dopinggebruik.

De momenten

Maar op welke momenten is een topsporters gevoeliger voor bewust dopinggebruik dan anders?

• Bij het moment rond een kwalificatie;

• Bij de overgang naar een hoger competitie niveau;

• In een nieuwe trainingsomgeving;

• Rond het moment waarop een contract afloopt;

• Als een topsporters met een blessure kampt;

• Indien de sportieve resultaten tegenvallen;

• Aan het einde van een sportcarrière

