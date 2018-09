Beslissing WADA is een beloning voor slecht gedrag

De Nederlandse Dopingautoriteit vindt het een beloning voor slecht gedrag, dat het antidopingbureau WADA de schorsing van het Russische antidopingbureau RUSADA heeft opgeheven.

Directeur Herman Ram wond er op 20 september in een eerste reactie geen doekjes om. “Ik vind het een slecht besluit.”

Omgekeerde wereld

“Het gaat hier over het grootste dopingschandaal van deze eeuw tot nu toe. Er zijn concrete en harde eisen gesteld waaraan RUSADA maar gedeeltelijk heeft voldaan. Dan is het besluit van WADA echt de omgekeerde wereld”, aldus Ram.

RUSADA werd in 2015 geschorst toen, na onderzoek van Richard McLaren, grootschalig dopinggebruik in de Russische sport naar buiten kwam.

Twee cruciale punten

In de ogen van Ram zijn er twee cruciale punten die het besluit van de WADA niet rechtvaardigen:

• het rapport van de commissie-McLaren is in Rusland nog niet feitelijk erkend, noch door de overheid, noch door de Russische sportwereld en

• in een laboratorium in Moskou ligt nog veel materiaal (stalen en computergegevens) opgeslagen. Dat moet worden vrijgegeven.

Nieuwe informatie

“Die stalen kunnen over bepaalde sporters nieuwe informatie opleveren”, stelt Ram. WADA liet bij monde van voorzitter Craig Reedie al weten dat het toegang tot de gegevens van het laboratorium in Moskou wil. Het in genade aannemen van RUSADA is volgens Reedie dan ook “onder strikte voorwaarden.”

Beloning voor slecht gedrag

Een gevolg van het besluit is dat Rusland straks weer de eigen atleten gaat controleren. En daarover is de laatste dagen een hoop commotie ontstaan want veel westerse atleten en antidopingorganisaties zijn woest.

Zij vinden dat het WADA geen compromissen moet sluiten met Rusland. Het herstellen van de positie van de RUSADA is in hun ogen niets anders dan een beloning voor slecht gedrag.

