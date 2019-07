Aicar is volgens Harm Kuipers geen doping

In de Ronde van Frankrijk leveren meerdere renners opvallende prestaties. En Jumbo-Visma ontkent niet dat renners ketonen (een lichaamseigen product) gebruiken. Sommige renners zouden ook Aicar gebruiken.

Een renner die in de Tour de France betrapt wordt op het gebruik van Aicar, zal zeer waarschijnlijk niet meer verder mogen koersen.

Aicar is een hype

Harm Kuipers was hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en vele jaren dopingbestrijder in de schaatssport. Hij denkt dat de aandacht voor Aicar een hype is, die over een aantal maanden weer voorbij is.

“Doping zijn middelen die niet geoorloofd en schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Maar in die categorie valt deze stof absoluut niet. Er wordt beweerd dat het de prestaties verbetert, maar onderzoek heeft niet aangetoond dat dit het geval is”, aldus Kuipers op 1Limburg.

Lijst met verboden stoffen en methoden

Maar elke farmacologische stof die door een gezondheidsautoriteit niet voor menselijk therapeutisch gebruik is goedgekeurd, is te allen tijde verboden. De Dopingautoriteit publiceert om die reden elk jaar deze lijst met verboden stoffen en methoden. En hierin staat onder het kopje ‘Hormoon- en metabole modulatoren’ als eerste Aicar vermeld.

Aicar is een verboden stof

Erik Duiven, hoofd van de afdeling preventie bij de Dopingautoriteit, bevestigde dat de stof inderdaad op deze lijst staat. Een renner in de Tour de France die betrapt wordt op het gebruik ervan zal dus zeer waarschijnlijk niet meer verder mogen koersen.

