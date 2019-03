Vorig jaar minder dopinggevallen dan in 2017

De Dopingautoriteit heeft op 8 maart bekend gemaakt dat er in 2018 in totaal 3.145 controles zijn uitgevoerd. In 13 gevallen (12 plus 1 NADO) kwam daar een positieve dopingtest uit.

Een sporter poogde in één geval om een urinemonster te manipuleren. En in één ander geval werden afwijkende waarden gevonden in het biologisch paspoort van een sporter.

15 dopinggevallen

De Dopingautoriteit heeft in 2018 uiteindelijk dus maar 15 dopinggevallen vastgesteld in de Nederlandse sport. Dat zijn er 8 minder dan in 2017. “Het lijkt erop dat het aantal opzettelijke overtredingen vermindert”, stelt voorzitter Herman Ram van de autoriteit.

“Wij hebben het dus vrij goed in de hand en laat ik daar onze aanpak de ‘schuld’ maar van geven. Het aantal onbedoelde overtredingen baart ons nog wel zorgen.”

Maar 1 overtreding door een vrouw

Van de 15 dopingovertredingen werden er veertien begaan door een man en één door een vrouw. De meeste overtredingen (3) kwamen in de vechtsport voor en in het biljarten waren dat er 2. De andere overtredingen waren in het basketbal, honkbal, rugby, voetbal, volleybal, waterskiën, wielrennen, de krachtsport en motorsport.

De Dopingautoriteit heeft in elf zaken aangifte gedaan bij de betreffende sportbond. Deze zullen zich gaan buigen over de op te leggen straf. Een dossier uit de atletiek is nog in behandeling.

Flink meer controles

Het aantal controles is de afgelopen jaren wel flink gestegen. In 2015 werden er nog 2.416 controles uitgevoerd, vorig jaar waren dat er al 3.145. Het aantal incorrecte ‘whereabouts’ (gemiste controles) daalde ook, van 46 naar 31. De dopingcontroleurs troffen de sporter dan niet op de vooraf opgegeven plaats aan.

