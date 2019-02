Doping voorschrijvende artsen ook aanklagen

“De Dopingautoriteit is aan zet voor het indienen van een klacht tegen doping voorschrijvende artsen.” Dat zegt minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Jurisprudentie kan meer inzicht bieden in de rol van het medisch tuchtrecht.

Bruins stelt dat “er jurisprudentie ontstaat d oor zo’n aanklacht in te dienen. Hierdoor wordt duidelijker hoe bij doping betrokken artsen via het tuchtrecht kunnen worden aangepakt.”

Doping voorschrijvende artsen

Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot vroeg minister Bruins eind 2018 om de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd aan te sporen om een tuchtrechtelijke klacht in te dienen tegen doping voorschrijvende artsen. Een motie met deze strekking kon toen rekenen op een brede steun in de Tweede Kamer.

Bruins Slot diende een motie in omdat nu alleen de sporters die doping gebruiken worden bestraft. Maar de doping voorschrijvende artsen blijven vooralsnog buiten schot. Bruins Slot wil dat er nu via het tuchtrecht ook duidelijke normen komen waar artsen zich aan moeten houden. Het CDA-Kamerlid wil het hele systeem rond de sporters zo beter aanpakken.

Kwaliteit van de zorg

Bruins meldt in een Kamerbrief dat er nu nog geen gronden zijn op basis waarvan de Inspectie zo’n klacht kan indienen. De reden daarvoor is dat bij dopingzaken niet altijd de kwaliteit of veiligheid van de zorg in het geding is.

Maar hierover bestaan ook geen medische richtlijnen of veldnormen. Volgens minister Bruins ligt het dus voor de hand dat de Dopingautoriteit een klacht bij een tuchtcollege indient.

Jurisprudentie voor aanpak

De Dopingautoriteit is een zelfstandig bestuursorgaan dat het dopinggebruik in de sport bestrijdt. “Jurisprudentie na zo’n klacht zou meer inzicht kunnen bieden in de rol van medisch tuchtrecht bij het aanpakken van doping voorschrijvende artsen”, aldus Bruins.

De KNSB wees topschaatsers er in de zomer van 2018 in een brief al op dat zij bij het medisch tuchtcollege een klacht kunnen indienen tegen een doping verstrekkende arts.

