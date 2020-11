COVID-19 aanpak bij PSV overtuigt het RIVM niet

De corona-uitbraak plaagt ook PSV. Daarom gaat de club in de kleedkamers lampen ophangen tegen de verspreiding van het virus. Maar het RIVM betwijfelt of deze COVID-19 aanpak gaat werken.

PSV gaat UV-C-lampen installeren waarmee ziekenhuizen operatiekamers ontsmetten. Volgens producent Signify breekt UV-C licht het DNA of het RNA van virussen en bacteriën af.

Londense metro

De lampen zijn na een succesvolle proef, ook in de Londense metro geplaatst. Na zes weken bleek dat het aantal besmettingen door de lampen met 50 procent was verminderd. De verlichting is daar bij roltrappen geplaatst om de handrelingen te desinfecteren.

Kanttekeningen bij COVID-19 aanpak

Het RIVM erkent dat UV-C-licht een bijdrage zou kunnen leveren aan de COVID-19 aanpak. Het RIVM twijfelt niet aan de werkzaamheid van UV-C want dit licht is ‘snel en effectief’. Maar het instituut plaats wel enkele kanttekeningen.

Bij het gebruik van deze verlichting in ruimtes met mensen, bereikt het licht niet alle oppervlakken. Sommige plekken liggen bijvoorbeeld in de schaduw. Daarnaast desinfecteert dit licht niet alle lucht omdat niet alle luchtstromen langs het apparaat gaan.

Handen wassen en schoonmaken

“Het belangrijkste blijft toch goede hoest- en handhygiëne”, zegt Harald Wychgel van het RIVM. “Dus goed handen blijven wassen, hoesten in de elleboog en 1,5 meter afstand houden. Ook gewoon goed schoonmaken is van groot belang. Daarmee bereik je al veel en is er geen reden tot desinfectie.”

Maar PSV hangt toch drie UV-C-lampen op in de kleedkamer. Ook in de medische ruimte komen de lampen te hangen en ook bij de jeugdopleiding. En de Eindhovense club denkt niet alleen aan zichzelf. Ook in de kleedkamer van de bezoekers zullen deze lampen worden opgehangen.

