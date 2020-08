Tweede coronagolf kan al in september binnenrollen

Een tweede coronagolf kan al in september over ons land spoelen. Althans, als de groei van het aantal besmettingen blijft toenemen. “En die kunnen we niet aan”, zei Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care.

“We weten het niet zeker en ik wil ook geen paniek zaaien”, zei Gommers. “Maar als het zo doorgaat dan gaat het weer fout. De ziekenhuizen zijn nog niet klaar voor een tweede coronagolf.”

Ook Ernst Kuipers, voorzitter van het LNAZ, maakte zich zorgen over de oplopende cijfers. “Er komen nu nog niet zoveel covid-patiënten in het ziekenhuis terecht. Maar de cijfers zullen binnen twee weken niet meer zo laag zijn”, zei Kuipers.

In de eerste helft van augustus steeg het aantal opnames van 80 naar 150 covid-patiënten. “Het is de verwachting dat dit aantal binnen tien dagen naar 200 tot 300 opnames stijgt”, zei Kuipers.

“De ziekenhuizen kan zulke aantallen nu nog aan. Maar als je ziet hoe snel covid 19 om zich heen grijpt, dan houd ik mijn hart vast. Op 27 februari belandde de eerste covidpatiënt in het ziekenhuis. En eind maart waren dat er al over de 1.000”, zo stelde Kuipers.

Begin augustus lagen er 14 mensen op de intensive care maar dat zijn er inmiddels 35. “Veel mensen hoopten dat het virus vanwege de lage cijfers minder heftig zou zijn geworden. Maar dat is niet zo”, waarschuwt Kuipers.

“Een tweede coronagolf maakt kwetsbare mensen niet minder ernstig of minder vaak ziek. Wij testen nu meer en vinden meer besmette jonge mensen. Die belandden sowieso al minder vaak in het ziekenhuis omdat corona hen niet zo ziek maakt.

“Wij willen niet opnieuw het hele land platleggen. Maar als dat toch moet kunnen we niet de politiek of jongeren de schuld geven. Dan hebben wij dat allemaal gedaan”, zo besloot Gommers.

