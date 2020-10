Sportclub Eefde tien dagen op het coronaslot

Het coronavirus heeft bij Sportclub Eefde hard toegeslagen. Vier leden van de club zijn besmet en een aantal wacht nog op de testuitslag. Het bestuur heeft besloten om t/m 16 oktober geen trainingen en wedstrijden af te werken.

Uitbraak bij sportclub Eefde

Volgens Peters is het lastig om aan te geven waar de oorzaak van de uitbraak ligt. Een jeugdlid kreeg als eerste klachten. “Maar naast een aantal jongeren zijn ook ouderen besmet. Het virus doet zich dus niet in een bepaalde categorie voor.”

“Wij weten dus ook niet of het bij de vereniging is ontstaan. Eefde is een klein dorp waar mensen elkaar zowel binnen als het buiten het voetbal, vaak tegenkomen”, zegt Peters. Zoals de regels voorschrijven zijn de besmette personen nu voor tien dagen in quarantaine.

Maatregelen netjes opgevolgd

De voorzitter zegt dat de opgelegde maatregelen bij de club goed zijn nageleefd. “Bij een voetbalclub kom je op sommige momenten met veel mensen bij elkaar. Maar wij hebben netjes alle maatregelen getroffen die wij moesten nemen. Wij kunnen niet meer doen dan dat behalve nu even helemaal dicht gaan.”

Leg de competitie stil

Eind september was het bij buurman FC Zutphen ook al raak. Daar bleken een jeugdlid en een speler van het eerste zaterdagteam ook besmet. Daarop gingen de kantine en de kleedkamers op slot. De meeste wedstrijden en trainingen zijn toen nog wel doorgegaan.

Peters: “Ik snap best wel dat zij door zijn gegaan met voetballen. Maar je ziet het aantal besmettingen toenemen dus is normaal verloop van de competitie niet meer mogelijk. Ons eerste kan nu ook langer dan een week niet de velden op. Daarom pleit ik ervoor de competitie een aantal weken stil te leggen.”

