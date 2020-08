Scheidsrechter met corona in quarantaine

Drie scheidsrechters in de regio Enschede zijn in quarantaine gegaan nadat bij één van hen corona is vastgesteld. De scheidsrechter met corona leidde op 16 augustus mede een toernooi bij De Tubanters 1897.

Nadat bij de arbiter corona is vastgesteld, hebben zijn twee collega’s zich laten testen. Zij bleken niet te zijn besmet, zo kregen zij op 19 augustus te horen.

Voorzorg

Het was op de toernooidag tropisch warm dus de meeste mensen bleven buiten. Bovendien moesten alle toeschouwers bij De Tubanters hun persoonsgegevens afgeven. Victoria ’28 had zich overigens uitgerekend vanwege de coronapandemie afgemeld voor deelname aan het toernooi.

Een van de scheidsrechters hoorde na het weekeinde dat een vriend van hem corona bleek te hebben. Toen hij zelf gezondheidsklachten kreeg besloot hij zich te laten testen. Nadat bleek dat hij inderdaad besmet was, informeerde hij direct zijn collega-scheidsrechters.

Scheidsrechter met corona

De scheidsrechter met corona lichtte ook secretaris Erik Vos van De Tubanters in. “Wij hoorden van de GGD Twente dat wij geen maatregelen hoefden te treffen. De drie scheidsrechters zijn namelijk niet in het clubhuis of op het terras geweest. Zij bleven ook op afstand van het publiek en de voetballers. Zij hadden contact met slechts vier Tubanters, waaronder met mij”, aldus Vos.

De twee collega scheidsrechters hebben zich wel even laten testen. “Maar bij hen bleek gelukkig niets aan de hand te zijn. Ik heb al een tweede keer contact gehad met de GGD en die achtten een bron- en contactonderzoek niet nodig.”

Nauwe contacten

Vos laat weten dat hij de twee bezoekende clubs, BSC Unisson en sv Delden, nog over de besmetting zal berichten. “Officieel is dat misschien niet eens nodig maar dat is wel zo correct.”

Uit het bron- en contactonderzoek blijkt volgens de GGD wie nauw contact heeft gehad en wie niet. Wij zullen de ‘nauwe contacten’ van de scheidsrechter met corona benaderen. De niet nauwe contacten moeten twee weken hun gezondheid goed in de gaten houden en zich bij klachten laten testen.”

